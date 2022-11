Daniela Aránguiz cuenta firme de por qué su retoño escondió el apellido Valdivia

Desde que llegó a ‘Zona de Estrellas’ como panelista en reemplazo de Raquel Argandoña, Daniela Aránguiz ha dejado la grande en varias ocasiones, al contar cahuines del mundo de la farándula e incluso revelar detalles de su vida privada, en especial tras su separación.

Es en este contexto, que en el más reciente capítulo del espacio de Zona Latina, la ex chica reality reveló que su retoño, por un tiempo, ocupó el nombre Jorge Aránguiz, para ocultar el apellido de su papá. Esto cuando ingresó como cadete a Universidad Católica.

«Cuando llegó a Universidad Católica, llegó como ‘Jorge Aránguiz’, porque no le gustaba que nadie supiera» comenzó señalando Daniela Aránguiz.

Siguiendo por esta línea, aseguró que «Imagínate, Jorgito juega fútbol, se llama Jorge Valdivia y juega en la misma posición. Primero se hizo amigos de todos, porque es súper amistoso, se hizo amigos de todos en el equipo. Cuando ya estaban todos amigos, Jorge lo fue a buscar un día y todos se dieron cuenta».

De acuerdo a lo que comentó Daniela Aránguiz, esta decisión se dio para que el chicoco sufriera lo menos posible en medio de la comentada separación que vivieron sus padres y que estaba en todos los medios.

Daniela Aránguiz desmiente a Sergio Rojas

Hace unos días te contamos que Sergio Rojas aseguró en su programa online que la panelista se habría enterado de la infidelidad de Jorge Valdivia, luego de instalar un GPS en su auto y rastrearlo hasta ni más ni menos que un motel.

Es en este contexto que Daniela Aránguiz no dudó en salir a responderle a través del programa de espectáculos. «Te quiero decir a ti Sergio Rojas que eres un mentiroso. Lo que dijiste de mí es totalmente falso».

Siguiendo por esta línea, también afirmó: «no sé quién te habrá dicho esa mentira. A mí me importaría poco si fuera verdad porque yo estoy separada, tengo una relación muy bonita con Jorge, estando separados», complementó, según informó La Cuarta.

La también influencer no se quedó solamente en lo anterior, ya que fue enfática en sus palabras al desmentir a Sergio Rojas en la pantalla chica. «Poner un GPS es algo grave, penado por ley, y yo no le he puesto un GPS a nadie, nunca. Ni siquiera mis autos tienen GPS», cerró.