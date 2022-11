«Chico eléctrico» y el mundo de la música: «Yo quiero sacar el perreo eléctrico»

Este martes en La Mañana de la Corazón recibimos en los estudios de la Más Querida de Chile a un invitado de lujo, que sin duda se robó todas las miradas en la última edición de la Teletón, estamos hablando de Joseph Rivas, más conocido como «chico eléctrico».

Y el chiquillo llegó altiro agarrando pa’l leseo a nuestros locutores, contando que ha escuchado la radio como dos veces. Pero cuando le dijeron que lo vieron cantando la canción de la 101.3, aseguró que «le dije a Pailita cantemos la de la corazón y me dijo ‘no vamos mejor con Ultra Solo'».

Hablando de Pailita, Sita Evelyn le recordó a Joseph el lindo gesto que tuvo el artista, de regalarle el corazón que le entregaron por presentarse y le preguntó si de verdad se lo pudo quedar, a lo que señaló: «Subí una foto durmiendo con el corazón».

Joseph confiesa cómo fueron Polimá y Pailita con él

Y cuando le preguntaron por el reloj que le dieron backstage, chico eléctrico no dudó en bromear y lanzar que «yo vi ese mismo reloj en la feria».

Tras esto, nuestro querido amigo afirmó que «Polimá, Pailita, me recibieron como hermano, se lo juro y no, se portaron un siete y que voy a ver en la feria ese reloj», dejando en claro que se trataba de solo una broma, además de contar que «yo me lo pongo y es tanto peso que dejo de temblar».

Mientras la señora Nelly contaba todos los lugares desde donde le mandaron saludos a Joseph pasando por Londres, Suiza, Curicó, Colina, este chiquillo que salió bien rápido pa’ la talla lanzó que «me llamaron de Colina 1 para ofrecerme un plan de teléfono», sacando carcajadas entre todos los presentes.

¿Qué se viene para Chico Eléctrico?

Ya pasando a otro tema, Chavito le preguntó si está la posibilidad de estrenar alguna canción, a lo que el chico eléctrico afirmó que «yo quiero sacar el perreo eléctrico, ahí algún día». Ahí todos prendieron y nuestro locutor dijo que apenas saque la canción la estrene acá.

Ahí es cuando Joseph empezó a improvisar lo que sería su canción, soltando algunas frases con las que sin duda de lució, pero al final terminó diciendo «perdóname Pailita» entre las risas de todos.

Cuando ya lo estaban despidiendo, el autodenominado «Chico Eléctrico» se mandó unas bonitas palabras: «siempre luches, digan lo que digan, contra todo pronóstico, levántense, porque la vida no es nada sin metas ni sueños y algo por lo que trabajar, ya sea quieran ser cantantes, abogados, médicos o poder salir en la radio Corazón, los sueños se cumplen si se lucha, no se den por vencidos y denle pa’ adelante, eso les puedo decir. Ojalá les sirva y si no… Bueno ahí verán ustedes».