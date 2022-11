Kel Calderón revela que va al Mundial: «Es preferible no llevar cosas escotadas»

Estamos a casi un mes de que comience el Mundial de Qatar 2022, el cual en esta oportunidad, lamentablemente no contará con la participación de Chile, luego de que no consiguiera clasificar. Pese a esto, Kel Calderón es una de las afortunadas que viajará a ver el evento.

Resulta que una conocida marca de cerveza, con la cual ya ha trabajado antes la chiquilla, la invitó a una estadía de lujo en el país del Medio Oriente, donde podrá disfrutar de varios de los eventos. Pero considerando las estrictas reglas que existen para las mujeres, se enfrentará a varias restricciones.

En conversación con Radio ADN, Kel Calderón señaló que «Cuando me llegó la noticia no lo podía creer… Budweiser tiene un hotel completo donde viene gente de todas partes del mundo, va a ser increíble».

«Ir a un Mundial es de esas cosas que te vas a acordar toda la vida. Todavía no sé a los partidos que me va a tocar ir. Es una lata que Chile no vaya porque habría sido espectacular», continuó señalando la retoña mayor de Raquel Argandoña.

Las restricciones de Kel Calderón en Qatar

Como ya te mencionamos, a pesar de ser un viaje soñado, Kel Calderón deberá seguir las estrictas leyes que existen para las mujeres. Por ejemplo, no podrá usar prendas que dejen al descubierto hombros ni rodillas, además que deberá cubrirse el cabello en ciertos lugares. «Es preferible no llevar cosas excesivamente escotadas».

Sobre su experiencia previa al viaje, confesó: «Ya tuve algunos tips del equipo de cosas que podemos llevar o no. Hay que adaptarse, independiente de si uno está de acuerdo o no con las medidas, siempre las diferencias culturales son interesantes de ver».

Ya para cerrar, señaló que «hay que ser ubicada. Hay cosas que obviamente me molestan mucho de las leyes de Qatar, de hecho uno podría discutir si era una sede para hacer el Mundial. Yo creo que no, pero bueno, ya está».