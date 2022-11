Ándate cabrito: La Rancherita saca suspiros con fotito en bikini

Con más de 264 mil seguidores cuenta Carolina ‘La Rancherita’ Molina en Instagram, donde en el último tiempo se ha dedicado con todo a promocionar su última canción ‘Qué te creí’, la que lanzó hace tan solo algunas semanas.

Pero de vez en cuando la cantante también enamora a sus fanáticos con destapadas postales que sin duda la llenan de piropos por lo regia que luce, con muchos asegurándole que está mejor que nunca.

Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que La Rancherita enamorara con una coqueta fotito, en la que se luce posando con un pequeño bikini negro desde una piscina. «De valientes se cuentan historias… A los cobardes ni se les recuerda» escribió para acompañar el registro.

Al poco tiempo de subir la publicación, la chiquilla recibió más de 17 mil me gusta y decenas de mensajes de sus seguidores, quienes de inmediato le escribieron sobre lo bien que se mantiene y felices de ver contenido más destapado.

«Regia»; «simplemente hermosa mi reina»; «Caro estás divina»; «estás cada día más linda»; «Que guapa»; «Te pasaste»; «Eres la mujer más guapa de Chile y era»; «La décima maravilla del mundo»; «Estas de rechupete»; «Linda mi wachita»; «Eres espectacular» y «Un monumento hecho mujer» le escribieron a La Rancherita.

La Rancherita y su particular video

Hace unos días te contamos que La Rancherita compartió un video en su cuenta de TikTok en el que muestra el baile que acompaña a su canción. Para acompañar el registro donde luce dos tenidas distintas, escribió: «Ya tenemos su bailecito, quien se atreve? 🎵QUE TE CREÍ🎵».

Pero al parecer no a todos les gustó la publicación, ya que al poco tiempo, estaba llena de críticas. «Cómo se llamaba el tema de YINGO? JEI LO»; «Que flayte la canción!!!!»; «Que es eso… 😳»; «Cantas muy bien, pero esta canción no te favorece 🥺; «qué te paso caro?, me gustaba cuando estabas en Mekano. Pero ahora te pareces a la Naya Fácil 😳».