Angélica Castro revela que pasó por complicado momento de salud: «Me operaron»

El pasado 4 de noviembre, Angélica Castro sorprendió a sus seguidores al dar a conocer que no podría participar de la mesa digital en la última edición de la Teletón, esto debido a un complejo problema de salud que la afectó en las horas previas a la cruzada solidaria.

«Con mucha pena, les tengo que contar que este año no podré estar en la mesa digital de esta Teletón» comenzó señalando, junto con agregar: «Estoy en la clínica (no es nada grave) pero estoy en observación por un cálculo renal».

Unos días después, Angélica Castro volvió a su cuenta de Instagram para agradecer a todos los usuarios que le enviaron sus buenas vibras, asegurando que ya se encontraba en la casa recuperándose.

¿Qué pasó con Angélica Castro?

Y ahora, la comunicadora retomó su programa online ‘Mujer Sin Filtro’, donde aprovechó de actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud y contar lo que realmente le ocurrió mientras estaba internada en la clínica.

«Lo que quiero decir porque es muy importante para que sepan. Yo pensé que era un cálculo al riñón y empezaron a hacer exámenes y se dieron cuenta que no» señaló Angélica Castro, junto con revelar que en un principio resultó bastante complicado para los doctores llegar a un diagnóstico.

Es por lo mismo que, tras hacerle una serie de chequeos, dieron con el problema. «Tenía una malformación en el uréter que estaba escondido como a la altura del riñón, entonces claro uno bota sangre».

«Lo importante es que me operaron, cauterizaron, estuve en la clínica varios días, me dieron una semana de reposo y hoy estoy de alta, media relativa porque tampoco es que puedo seguir al ritmo que a mi me gusta» continuó la actriz.

Para cerrar, Angélica Castro confesó que esto resultó en un llamado de atención para preocuparse de ella. «Ahora estoy sanita y me voy a empezar a preocupar también de mí, porque creo que a veces el cuerpo uno deja de escucharlo, y uno lo habla, lo escribe, pero es fácil olvidarlo».