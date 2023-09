«Diosa dorada»: La Rancherita deslumbra con osado topless y potente mensaje

Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, sin duda que deja la grande entre sus seguidores de vez en cuando, con osadas postales que la llenan de piropos por lo guapa que luce y deja a varios sin respiración.

Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que la cantante nacional sorprendiera a través de Instagram, luego de compartir una fotito en la que aparece completamente a potope, solo con su cuerpo adornado con glitter dorado y un tocado en el mismo color.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que La Rancherita aprovechó de escribir una sentida reflexión en la publicación, sobre lo que es el poder femenino, además de hacer una pregunta a sus seguidoras.

La reflexión de La Rancherita

«Mi Poder Femenino. No se trata de odiar ni descuerar a otra mujer que disfruta mostrando su sensualidad y belleza en una foto. O que explora y explota sus atributos. La mujer poderosa no pretende ser más que otra, ni se sujeta del discurso de la cosificación para aliviar su propia envidia», comenzó escribiendo la intérprete.

Siguiendo por esta línea, La Rancherita agregó que «las mujeres poderosas no pretendemos adueñarnos de una frase y una lucha que nos pertenece a Todas. Mi Poder Femenino está en no avalar el prejuicio, aplaudir los logros de otras y alentarlas en sus fracaso, ¿y tú? ¿eres realmente una Mujer Poderosa? ¿Cuál es tu Poder Femenino?».

Como era de esperar, en cosa de minutos, Caro Molina recibió más de cinco mil me gusta y decenas de mensajes por parte de sus seguidores, los que no podían más con lo guapa que luce en la fotito y no dudaron en piropearla.

«Me dejaste sin palabras»; «Mujerón»; «me dejaste sin palabras, ¿y todo eso es tuyo?»; «diosa dorada»; «tremendo físico esta mujer»; «sublime»; «me dio un infarto al ver la foto» y «eres una Diosa femenina» le dejaron.