«Que linda vista»: La Rancherita saca aplausos con coqueta fotito

Por estos días Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, anda más que entusiasmada por el lanzamiento de su nueva canción ‘Qué te creí’, por lo mismo que se ha dedicado a promocionar en todos lados el tema, incluso nos visitó en los estudios de la Número Uno de Chile.

Es de esta forma que la cantante también se ha dedicado a compartir detalles de este estreno en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 259 mil seguidores, a los que encanta con postales de su diferentes shows, además de sensuales postales que la llenan de piropos.

Así con una coqueta postal en la que luce su retaguardia luciendo un simple jeans y una parka café, La Rancherita escribió: «De este culito no tendrás nada porqueeeee… Yo ya no estoy ni ahí!!🎵🎵 Hoy lanzamos 20 Hrs QUE TE CREÍ! Desde las 19 hrs estaré en Vivo» escribió para acompañar el registro.

Obviamente que a los pocos minutos recibió más de siete mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes la halagaron por lo guapa que luce, además de mostrarse felices por la llegada de su nueva canción.

«Te pasaste Carolina»; «Cosita»; «Que linda vista»; «mucha SUERTE para usted»; «Esa foto debería colocarse en un museo de matemática… porque su geometría es perfecta»; «Encendiendo las redes»; «Que belleza»; «bellísima»; «que delicia»; «Hermosa malula» y «Muy guapa», le escribieron a La Rancherita.

La Rancherita y el día que mintió sobre su edad

Hace unos días, Carolina Molina también visitó a nuestros amigos de Radio Activa, en la que contó una particular anécdota que vivió cuando le tocó participar en la edición mexicana del popular programa de talento ‘The Voice’.

Fue en abril 2019 cuando Belinda y Ricardo Montaner le preguntaron a La Rancherita su edad y señaló que tenía 29 años. Cuando en esa oportunidad, la chiquilla estaba por cumplir 38 años.

«Si me va a servir y me va a abrir puertas o no me va a cerrar más puertas, porque la industria musical en ese sentido es bien dura, sobre todo para las mujeres, entonces por qué no hacerlo. Ahí dije que tenía 29 años, por consejo de la producción» afirmó la cantante.