«Infartante»: Sabrina Sosa enamora con sensuales postales en lencería

En varias ocasiones te hemos contado que Sabrina Sosa es más que activa en su cuenta de Instagram, pues solo ahí tiene más de 790 mil seguidores, a los que enamora con coquetas fotitos que sin duda la llenan de piropos en cosa de minutos.

Así es como ocurrió recientemente, luego de que la che compartiera una sesión de fotos del recuerdo en blanco y negro, donde se luce posando con osados conjuntos de lencería, dejando casi nada a la imaginación.

«Ayer me llego este set Retro junto a @osvaldolabbewaghorn Han pasado 11 años y seguimos inspirándonos juntos», escribió Sabrina Sosa para acompañar la publicación, además de etiquetar al fotógrafo que se encargó de hacer los coquetos registros.

Obviamente que en nada de tiempo, la comunicadora logró más de 22 mil me gusta y cientos de comentarios de su público, los que no dudaron en alabarla por lo guapa que se ve y destacando que no ha cambiado nada con el paso del tiempo.

«A mi denme a la Sabrina de ayer y hoy»; «te ves preciosa»; «bellísima como siempre»; «Amo a esta mujer»; «La perfección»; «Infartante»; «Mamasita linda»; «Como salgas eres hermosa»; «creada por los dioses»; «Fabulosa» y «Eres lo más hermoso en el mundo mundial» le dejaron a Sabrina Sosa.

Sabrina Sosa y los rumores con Alexis Sánchez

Cada cierto tiempo vuelve a salir el mismo rumor sobre una supuesta relación entre Alexis Sánchez y Sabrina Sosa. Esto debido a que cada vez que la chiquilla sale de viaje fuera del país, sus seguidores de inmediato especulan que se trataría de una escapada para reencontrarse con el futbolista.

Aunque de todas formas los cahuines no pararon. Pues recientemente, la modelo argentina volvió a irse de viaje y, en ese contexto, volvió a hacerse presente el fantasma del Niño Maravilla.

Resulta que a través de sus historias, Sabrina Sosa, publicó una fotito en la que aprovechó de compartir un mensaje preguntando «¿Quién adivina mi próximo destino?». Y tras recibir decenas de respuestas que afirmaban había partido a Marsella, lanzó: «Lo imaginé! Pensaba que tan rápido adivinarían… Pero no!».