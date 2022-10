Fernando Larraín y su amistad con Álvaro Rudolphy: «Estuve un poco sentido»

La noche de este jueves, Fernando Larraín y Álvaro Rudolphy fueron los invitados en Socios de la Parrilla, donde se confesaron con Jorge Zabaleta, Pedro Ruminot y Pancho Saavedra sobre su extensa amistad y algunos particulares episodios de su vida personal.

Los actores contaron que se conocieron cuando ambos postulaban a la Escuela de Teatro de Gustavo Meza para estudiar actuación. Entre risas, Álvaro contó que para ingresar a la academia tuvieron que realizar una pieza de teatro. Luego de su presentación, Fernando se acercó para decirle, «‘me encantó lo que hiciste’… y de ahí siempre se me acercaba y para ponerme en situaciones incómodas».

“Desde ese encuentro, vimos que teníamos afinidades y empezamos a trabajar juntos, era muy divertido porque yo era muy mateo y Fernando no”, aclaró el protagonista de “Marrón Glacé”. Al mismo tiempo, Larraín alabó la facilidad que tenía su compañero para aprenderse los textos de los guiones, desclasificando divertidas anécdotas vividas en teatro y en la vida real.

Fernando Larraín y Álvaro Rudolphy sobre su amistad

A continuación, Pancho preguntó si es cierto que Álvaro es el cupido oficial de Fernando, a lo que Rudolphy respondió que “sí, dos veces y en sus dos matrimonios”. Contando que, cuando eran jóvenes, Larraín era muy tímido para abordar a las mujeres que le interesaban, por lo que él le hacía gancho con todas.

Frente si alguna vez han tenido un quiebre en la amistad, el integrante de “Fresco y natural después del postre” reveló que se molestaba mucho con su amigo (Álvaro), cuando para sus cumpleaños se juntaban todos en un restorán para celebrarlo y Álvaro no llegaba.

“Eran la una y media y todos decían ‘parece que ya no viene’… lo llamaba y me decía ‘es que me cansé y quise ir a otro lugar’ y nos dejaba plantados… entonces, yo en algún minuto estuve un poco sentido con él porque lo hizo en varios cumpleaños”, manifestó Fernando Larraín.

Frente a esto, Álvaro Rudolphy aclaró que “me daba angustia la gente y me obligaban a celebrarme… Lo he superado, pero antes me pasaba que me daba angustia la gente”. Agregó que hoy su cumpleaños lo celebra solo con su señora y con sus niños.