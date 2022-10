Ignacia Michelson cuenta la firme tras rumores de quiebre con Marcianeke

Hace varias semanas que Ignacia Michelson y Marcianeke estaban dejando la grande entre sus seguidores, luego de que se mostraran más cariñosos que nunca, compartiendo coquetos registros en sus redes sociales. Incluso la chiquilla protagonizó el último videoclip del artista urbano.

En un primer momento, la chiquilla conversó con Las Últimas Noticias, donde confesó que con el joven mantenían una relación «abierta», por lo querían ponerle nombre. «Seguimos conociéndonos. La gente cree que estamos casi menos que pololeando, pero no es así» indicó.

Pero desde hace un tiempo que ni Ignacia Michelson ni Marcianeke han compartido fotitos juntos, por lo mismo que sus seguidores han estado bastante preocupados por la situación sentimental de los tortolitos.

Es en este contexto que en las últimas horas, la ex chica reality se mandó una sesión de preguntas y respuestas con sus más de 2 millones de fanáticos en Instagram, donde obviamente la pregunta que más se repitió es sobre lo que pasa con el intérprete de ‘Dímelo Ma’.

¿Qué dijo Ignacia Michelson de su relación con Marcianeke?

Frente a esta situación es que Ignacia Michelson compartió una serie de videos en los que señala que en realidad «estuvimos distanciados, no peleados». Junto con agregar que «quedamos en que nos daremos este tiempo mientras yo esté en México y él allá (Chile), para ver qué va a pasar más adelante».

Siguiendo por esta línea, la también DJ mencionó que «Nos queremos mucho y nos gustamos mucho, pero ha sido difícil por temas de tiempo, han pasado cositas. Vamos a ver qué pasa cuando llegue».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que tras la insistencia de sus seguidores, contó más detalles de lo que ocurre con su relación junto a Marcianeke.

«Quedó de que se la iba a jugar el hombre, tenemos una conexión, llego el 26 y ahí vamos a saber qué onda, estamos como partiendo de cero, ay no sé, es como raro ya, no me pregunten tanta cosa» cerró Ignacia Michelson sus mensajes.