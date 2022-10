El difícil momento de Naya Fácil: «Me da vergüenza hasta salir a la calle»

En varias ocasiones te hemos contado que Naya Fácil es más que activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde no duda en compartir su día a día con sus más de 730 mil seguidores, mostrando las diversas anécdotas que le ocurren.

Pero recientemente, la influencer preocupó a sus seguidores, luego de publicar unos sentidos mensajes en los que se desahoga por lo que ha estado sintiendo en los últimos días y que no la tienen para nada bien.

«Tengo mucha pena desde la tarde, siempre ando con mucho ánimo, pero a veces no sé si estoy haciendo las coas bien, me cuestiono tanto todo», comenzó escribiendo Naya Fácil a través de sus historias.

Siguiendo por esta línea, la chiquilla agregó: «Lo único que quiero es poder lograr mis sueños y yo más que nadie sé que para lograr algo grande hay que pasar por muchos obstáculos. Pero me siento tan decaída, tengo mucha pena, quisiera llorar pero ya ni lágrimas me salen».

Los difíciles días de Naya Fácil

Aunque la cosa no se quedó ahí, ya que posteriormente reveló que se ha sentido insegura con relación a su cuerpo, algo que nunca le había ocurrido. «Y aparte que me está pasando algo que nunca me había pasado, me siento muy baja de autoestima. Nunca ni en mi adolescencia me sentí así, siempre he sido muy segura de quien soy o como soy».

«Pero últimamente me da vergüenza hasta salir a la calle por como me vea, me siento mal de apariencia, tengo tanta pena. En qué momento perdí mi seguridad» continuó Naya Fácil en Instagram.

Junto con esto, recordó una situación que ocurrió recientemente. «Ayer cuando andaba con gorros y lentes les dije que era porque no me había maquillado, pero era porque en verdad me sentía tan horrenda que no quería que me viera así».

«Camino mal, tengo mala postura, no me sé vestir y más encima perdí mi figura. Tengo tanta pena, no sé por qué me siento así por primera vez en mi vida!», cerró su mensaje.