«Me voy a quedar piola»: Aplazan formalización contra Naya Fácil

Hace unos días te contamos que Naya Fácil iba a ser formalizada durante la jornada de este miércoles por una polémica situación que protagonizó en 2019. Luego de que se viralizara un video en el que aparece desnudándose al interior de una iglesia en Caldera.

Resulta que tras participar de un evento en la ciudad, la chiquilla no tuvo una mejor idea que mostrar los pechos y bajarse los pantalones para la cámara mientras se encontraba en el recinto. Registro que no tardó en viralizarse y generar decenas de críticas.

En ese momento, desde las autoridades de Caldera emitieron un comunicado señalando: «Lo consideramos como un acto irrespetuoso y ofensivo hacia toda nuestra comunidad, independiente de las creencias personales de cada cual, alterando nuestra sana, tranquila y respetuosa convivencia».

Pero cuando Naya Fácil ya creía que había dejado en el pasado esa polémica, volvió con las repercusiones. La misma chiquilla confesó en redes sociales que tendría que enfrentar una formalización: «Hasta aquí llegó la felicidad ¡Medio tete en el que estoy metida!», afirmó.

¿Qué pasó con la formalización de Naya Fácil?

Aunque al final, llegó el gran día y la formalización no se realizó, por lo que la chiquilla recurrió a sus redes sociales para explicar lo ocurrido. «Yo sé que hoy día la mayoría de mis mensajes son respecto a eso. Por el momento no puedo hablar, pero acabo de terminar una videollamada con el tribunal y se están viendo unas cosas» comenzó señalando.

«Jamás en mi vida pensé mi vida o mi futuro iba a depender de alguien más hue** (…) Voy a guardar silencio, no voy a decir nada en contra de la alcaldesa de Caldera, nada, me voy a quedar piola hasta que se sepa si realmente me van a sentenciar. La media volaita», continuó Naya Fácil.

De esta forma, Naya dejó claro que, por ahora, no enfrentaría a la justicia. Mientras, en el sitio Atacama Noticias indicaron que «la audiencia de formalización se habría aplazado para el 26 de diciembre de 2022 debido a que la joven presentó una licencia médica».