Raquel Argandoña sin filtro contra Ivette Vergara: «No le creo nada»

La salida de Karen Doggenweiler de TVN sin duda que dejó la grande en el mundo de la televisión. Pues tras más de 30 años en la señal estatal, la periodista confirmó que decidió partir para tomar nuevos proyectos que aún no han sido confirmados.

Esta situación de inmediato levantó una serie de rumores sobre quién se haría cargo de ‘Famosos a clases’ el programa que la animadora dejó tras su partida.

Para quienes no lo sabían, este se trata de un espacio de entretención que estaba realizando Doggenweiler y que tras su renuncia al canal público, se quedó sin animadora. Sin embargo, a partir de la noticia, muchos nombres salieron a relucir para ocupar su puesto en TVN.

Algunas de las figuras que sonaban más fuertes para tomar su lugar eran Gino Costa y Juan Pablo Queraltó. Pero finalmente ninguno de estos resultó ser cierto, ya que desde el canal anunciaron con todo que su nuevo rostro será ni más ni menos que Ivette Vergara.

Hay que recordar que la comunicadora está sin pantalla desde el 2019, luego de su salida del matinal Mucho Gusto. Por lo mismo que su llegada a TVN significa el regreso a la estación pública tras 10 años.

Frente a esto, Ivette Vergara mencionó: «Estoy muy emocionada y agradecida, no pensé que iba a tener la oportunidad de volver al lugar donde fui más feliz en televisión».

Raquel Argandoña sin filtro contra Ivette Vergara

Pero al parecer no todos están muy felices con la llegada de la animadora. Siendo una de estas Raquel Argandoña, quien en el programa Zona de Estrellas no dudó en irse con todo en su contra.

«A ella no le creo nada porque el pasado a una siempre la condena y si una mujer ha mentido cuatro años, no creo que haya cambiado, no voy a decir más» aseguró la Quintrala sobre el regreso de Ivette Vergara.

Pese a que no quiso explicar los motivos de su mala onda, Raquel Argandoña agregó: «A pocas palabras, buen entendedor, he dicho, caso cerrado».