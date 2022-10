«No tiene ninguna intención de perdonarlo»: Revelan la gran razón de la molestia de Angélica Castro

Desde hace un par de días se viene hablando que Angélica Castro ya optó por el divorcio. Sin embargo, desde la farándula chilena, recientemente entregaron la gran razón por la que la presentadora de televisión, daría por terminado su matrimonio con Cristián de la Fuente.

Esto fue abordado por la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez. La comunicadora se refirió al principal motivo de la también actriz, que sería más fuerte que la infidelidad misma.

El gran motivo del quiebre entre Angélica Castro y De La Fuente

«Estuve reporteando y no se ve muy bien la cosa para Cristián de la Fuente, porque tengo entendido que Angélica Castro no tiene ninguna intención de perdonarlo», dijo en un inicio Cecilia Gutiérrez en Zona de Estrellas.

Del mismo modo, tal como señaló Publimetro, sumó un detalle más que refuerza la teoría del divorcio inminente de la famosa pareja. «Ella está más molesta por el hecho de que esto afecta a su hija, le duele más por Laura que por ella», señaló la panelista del espacio de Zona Latina.

En esa misma línea, la comunicadora complementó su información diciendo: «… para Laurita su papá es su héroe y le afecta mucho… Da su matrimonio por terminado», aclaró Gutiérrez.

Cabe señalar que Cristián de la Fuente recientemente aterrizó a Chile, con el fin de llegar para el cumpleaños de su hija Laura, quien cumplió 18 años.

El saludo de la actriz a su hija

«Muy feliz cumpleaños amor de mi vida!!! Lau no tengo palabras para agradecer todo lo que me has regalado generosamente todos estos 18 años y 9 meses», expresó Angélica Castro durante el inicio del fin de semana, con relación a la nueva vuelta al sol de su retoña.

El cariñoso saludo continuó con más palabras emotivas. «Llegaste como un huracán de amor, energía, humor, resiliencia, empatía, propósito, alegría, luz, sabiduría y mucho más. Cada día me enseñas a apreciar todas las bendiciones que nos da la vida. Te adoro y admiro con el alma!!», añadió la también modelo.

Para cerrar sus palabras que acompañaron a una recopilación de momentos junto a su hija, Angélica Castro dijo: «A vivir al máximo esta etapa maravillosa que comienza a partir de hoy!! Un año cargado de lo mejor, de lo mejor para ti! Te lo mereces ❤️❤️❤️ Te amo hasta el infinito. ❤️🌻👏», concluyó la animadora en su red social.