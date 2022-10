La particular defensa de amigo de Cristián de la Fuente: «El alcohol te hace hacer muchas pendejadas»

Como te hemos contado en el último tiempo, Cristián de la Fuente está en el centro de la polémica farandulera, esto a partir de que se filtrara un video en el que aparece de lo más coqueto abrazando y besando a una desconocida chiquilla en un restaurante de México.

Tras esta situación, el actor conversó con un medio de aquel país, donde dio su versión de los hechos. «Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido, nada más. Esa es la verdad».

Mientras que Cristián de la Fuente ha mantenido silencio desde sus declaraciones iniciales, su esposa, Angélica Castro no ha hecho ningún tipo de comentario, a pesar de que se ha llenado de comentarios de apoyo en redes sociales por parte de sus seguidores. Todo en medio de los rumores de divorcio con su marido.

Es en este contexto que recientemente salió al baile Jorge Salinas, amigo del actor, quien no dudó en compartir una total y sin duda particular defensa con relación al polémico video que dejó la grande en la vida del chileno.

La defensa a Cristián de la Fuente

Para comenzar, el amigo de Cristián de la Fuente señaló: «Te voy a decir una cosa, a veces las fotos, los videos, no son lo real, son sobrepuestos. Yo he besado gente que no es mi pareja, y han sido accidentes, no juzguemos tanto».

Aunque esto no se quedó ahí, ya que de acuerdo a la prensa mexicana, Jorge Salinas continuó afirmando que «Imagínate, el alcohol te hace hacer muchas pendejadas. No hay que hacer tanto drama».

Hay que mencionar que estas palabras se suman a las de Juan Soler, otro amigo de Cristián de la Fuente, quien señaló: «Leí y escuché a gente condenar una acción, cuando ellos hicieron cosas peores. Tómense su tiempo, piensen y sean mejores personas. Cuando tus palabras no sean más valiosas que tu silencio, ¡mejor cállate! Los adoro».