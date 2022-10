Carla Ballero se confiesa: «Me internaron porque yo estaba muy mal»

La noche de este jueves se estrena un nuevo capítulo de “Socios de la parrilla” tendrá como invitadas estelares a Marlen Olivari, Carla Ballero y Francesca Cigna, las recordadas ex “Chicas Morandé”, para conversar y disfrutar con Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot al calor del quincho.

En la reunión de las emblemáticas ex integrantes del programa “Morandé con compañía” habrá espacio para contar infidencias y recordar grandes momentos de sus carreras, pero también para duras confesiones. Entre ellas, la de Carla Ballero, quien se referirá a la crisis que sufrió poco antes de la pandemia y que requirió que su propia familia interviniera.

“A mí me internaron porque yo estaba muy mal. Me fui en un bajón tremendo en mi vida antes de la pandemia y entré en un proceso muy doloroso y duro, evadiendo la vida con mis hijos. No haciéndome cargo y evadiéndome con diferentes cosas, remedios, excesos”, contará, explicando que pasó un año encerrada y no pudo ver a sus hijos durante cinco meses.

La confesión de Carla Ballero

Según Carla Ballero, las causas de su colapso fueron “trancas de la infancia, como en mi caso, que mi vida fue muy rápida, viví bullying porque era fea, y algún tipo de abuso, que todas las mujeres en algún punto vivimos, y esas cosas se me detonaron por no hacerme cargo de mis heridas, cuando ya era grande”.

Los más afectados con su internación fueron sus tres hijos, Colomba, Dominga y Mateo, contará. “Fue súper duro para ellos. Yo los abandoné hasta un punto. Pero me perdonaron”, reconocerá la ex modelo, sumamente afectada, explicando que fue necesario iniciar un tratamiento que no sólo la involucró a ella, sino a todos sus cercanos.

“Tuvimos que hacer todo un trabajo psicológico y finalmente nos dimos cuenta que toda la familia estaba enferma, porque esto no nace de uno. Uno es la muestra de una historia de vida muy larga, y finalmente nos sanamos todos como familia”, relatará.

Actualmente, afirmará, ya se encuentra bien. “Fue un proceso de mi vida del que estoy súper agradecida. Siento que sané, me reconstruí como mujer, así que les agradezco a mi hermano Álvaro y a mi familia lo que pasó”, dirá, pero asegurará que la experiencia la ha hecho ser precavida.

“Me tengo que cuidar de no exponerme al sufrimiento. No tener relaciones malas, no acercarme a gente que me haga daño. Yo tengo dos amigos y mi familia, y punto final, no quiero más en mi vida. Hoy no tengo pareja porque tiene que llegar la persona que me merezca y que yo lo merezca, un compañero. Hoy siento que lo estoy haciendo todo bien, pero esas cosas hay que cuidarlas”, señalará.