Álvaro Ballero defiende a su esposa rusa por feos mensajes: «No tienen justificación»

No cabe duda que los últimos días han estado marcados por la guerra de Rusia y Ucrania, que tienen al mundo en velo por lo que pueda ocurrir en Europa. Pero este hecho lamentablemente ha afectado a ciudadanos de ambos países tan solo por su nacionalidad.

Así es como ocurrió con Ludmilla Ksenofontova, la esposa de Álvaro Ballero, quien es rusa y que se ha visto recibiendo una serie de crueles mensajes a través de redes sociales, incluso exigiendo que se fuera del país. Por lo mismo que el ex chico reality no dudó en salir a defenderla.

«Fuera esa rusa hedionda, no la queremos en Chile» y «no queremos ningún ruso en Chile. Ninguno» son parte de los mensajes que le llegaron en relación a su esposa.

Es en este contexto que Álvaro Ballero decidió hacer una reflexión sobre los mensajes xenófobos que le han llegado a su familia desde que comenzó el lamentable conflicto en Ucrania.

El mensaje de Álvaro Ballero

«Hace años no sentía eso que muchos llaman ‘odio’, desde cuando era el ‘yo amo a Ballero’, hasta los problemas que vivimos con mi hermana… Esos comentarios que no tienen justificación, una violencia que no tiene excusa alguna, ninguna…» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Álvaro Ballero agregó: «Mi hijos tienen sangre rusa; Santino, Ivana, Vika y Milla son el resultado de la mezcla de dos culturas, tan distanciadas, pero parecidas a la vez, sí, parecidas, los rus@s son fríos, pero se ven fríos, porque en el fondo son los mejores amigos, son fieles, directos, si te dicen que te van a ayudar a las 7 de la mañana, llegarán a las 6.40 AM».

«Nunca te preguntarán cuál es tu apellido, dónde estudiaste… No, nunca, ellos valoran los hechos, no lo superficial. Mi mujer, la persona más increíble, superior y humana que he conocido, es una amiga de las antiguas, esas que no te dejan, sus mejores amigas en Chile una ucraniana y otra rusa, y no, no es pro Putin» afirmó.

Finalmente señaló que «Creer que todos los rusos son violentos, pro guerra es como creer que todos los chilenos somos pro Dictadura, NO NO ES ASÍ, los rusos es una cultura increíble. Yo al igual que ustedes creía que eran malos, malos, malos, como nos hicieron creer los gringos, pero no son así, claro que hay excepciones, pero mi familia, los Ksenofontov son increíbles, de un tremendo corazón (…) Los dictadores no son el resultado de sus ciudadanos, son tiranos que destruyen su bien más preciado, su pueblo. Paz para Ucrania, paz para Rusia».