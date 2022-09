«Una obra de arte»: Adriana Barrientos saca aplausos con fotitos en bikini

En varias ocasiones te hemos contado que Adriana Barrientos es más que activa en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 700 mil seguidores, a los que encanta con osadas postales, además de anécdotas de su día a día y sus próximos proyectos.

Pero esto no es todo, ya que la chiquilla tiene un perfil en Unlok, plataforma que funciona con suscripciones de pago y donde se comparten registros subidos de tono. Es por lo mismo que la Leona siempre lo está promocionando.

Así es como ocurrió recientemente, luego de que Adriana Barrientos subiera unas postales desde la playa, en las que se le puede ver luciendo un pequeño bikini naranja y verde, donde además deja a la vista toda su retaguardia.

«La leona no está puesta pa gatitos y sin ti le va bonito 😍 vayan a verme a mi página súper sexy ……. Link en la biografía……. está con 20% de descuento» escribió la ex chica reality para acompañar la publicación, que en poco tiempo recibió más de 10 mil me gusta.

Algunos de los comentarios que recibió Adriana Barrientos dicen: «Te amo mi amor»; «Qué guapa»; «Me casaría contigo»; «Tremenda»; «Cosita estás en llamas»; «Bella la diva de Chile la mejor te queremos»; «Te pasas»; «Exquisita mi leona»; «Esa mirada sensual y exótica»; «Una obra de arte insuperable» y «Regiaaa, la que puede puede».

Adriana Barrientos y sus comienzos en el modelaje

Tiempo atrás, te contamos cómo es que Adriana Barrientos recordó cómo fue su paso por la Escuela Militar y su radical cambio al mundo del modelaje y la televisión.

«Yo estaba llena de mimetismo, con mi fusil y mi uniforme, mi tenida de campaña y miro el desfile de Giordano. Al año siguiente, en febrero de ese año, yo estaba ahí, con Kenita, con Carlita Ochoa, en la pasarela de Roberto Giordano» comenzó relatando la chiquilla.

Siguiendo por esta línea agregó que «Pesaba 65 kilos y desfilaba con 49 kilos en Giordano, estamos hablando de 15 kilos menos, impresionante las vueltas que tiene la vida. Así que si está deprimido, créame, lo que yo viví es algo que jamás pensé en mi cabeza».