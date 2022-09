¿Se vienen cositas? Productora juega al misterio con Daddy Yankee en Chile

Desde la jornada de este miércoles 14 de septiembre, la productora Bizarro, a cargo de traer a Daddy Yankee en Chile, comenzó a dejar la grande entre los fanáticos del Big Boss, ya que muchos comenzaron a especular sobre una posible nueva fecha en nuestro país.

Resulta que en horas de la tarde publicaron una serie de tweets haciendo alusión a las letras del artista como «Yo les debo algo y lo saben» o «NO ES UN SIMULACRO», lo que de inmediato prendió las antenitas de los miles que no alcanzaron entradas para los primeros tres shows.

YO LES DEBO ALGO Y LO SABEN — Bizarro Live Entertainment (@bizarrolivecl) September 14, 2022

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que posteriormente afirmaron que «Si, se vienen cosas y SI les avisaremos para que estén preparadas/os» además de seguir compartiendo letras de las icónicas canciones de Daddy Yankee.

El «jugueteo» continuó diferente referencias a canciones como «Rumbatón», «Que Tire Pa’ Lante’» y «Lo Que Pasó, Pasó», para terminar con un último post previo al gran anuncio que dice: «El siguiente tweet es, el siguiente post es, no más espera», cerraron desde Bizarro previo al gran anuncio relacionado con el aterrizaje de Daddy Yankee en nuestro país.

Es de esta forma que en cualquier momento se espera que la productora lance la información oficial sobre lo que se viene para Daddy Yankee.

Las previas fechas de Daddy Yankee

Hay que mencionar que en mayo pasado se realizó la venta de entradas para la gira «La Última Vuelta», donde sin duda se convirtieron en un éxito total, agotando las tres fechas en el Estadio Nacional en menos de cuatro horas, lo que dejó la grande.

Por lo mismo que el propio Daddy Yankee compartió un mensaje agradeciendo a todos sus fanáticos nacionales por la venta. «Gracias Chile 🇨🇱 no lo puedo creer. Con esa noticia se me triplicaron las fuerzas para complacer a todo ese millón y pico de personas que me quieren ver en vivo. LOS AMO».