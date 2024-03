Daddy Yankee sorprende al confesar las razones de su retiro de la música: «Estoy vivo de milagro»

El 2022 Daddy Yankee paralizó a los fanáticos del reggaetón, luego de anunciar su retiro de la música con el fin de dedicar su vida a la religión. El Big Boss hizo una gira mundial de despedida que terminó en diciembre del 2023, con dos conciertos llamados ‘La Meta’ en su natal Puerto Rico.

Tras esto, el artista no había querido entregar más detalles de los motivos que lo hicieron alejarse de su trabajo, hasta ahora. Pues en el pueblo de Las Piedras, Puerto Rico, Ramón Ayala Rodríguez, su nombre real, entregó un revelador testimonio en la iglesia ‘Refugiados En Su Presencia’.

Daddy Yankee y los motivos por los que decidió renunciar a la música

En esta iglesia, el cantante puertorriqueño expuso que sentía un gran orgullo en aquel momento de su vida. Pero fue entonces que, según contó, Dios le avisó que le enviaría un «verdugo».

«Y me envió un verdugo llamado ‘la salud’», contó el intérprete de ‘Pose’. Situación que lo terminó dejando en el hospital.

«Estoy un día en Colombia al borde de la muerte, en el hospital (…) cuando un doctor viene y me dice ‘tenías un pie aquí y un pie allá'», dijo el cantante.

«Yo he estado al borde de la muerte en varias ocasiones y les puedo hablar de la experiencia de lo que ve el ángel de la muerte, de sentirlo ahí», aseguró Daddy Yankee.

«A mí me tirotearon cuando joven, me dieron muchos impactos de bala, estoy vivo de milagro. Dios hizo un milagro conmigo desde chamaquito, me protegió de la muerte. ¿Sabes lo que es que te tiren con rifles de 47 encima de ti?», contó.

Por último, Daddy Yankee reveló que, mientras estaba en la camilla del hospital, le pidió a Dios: «Si tú me revives, y me ayudas y no me dejas morir, te voy a servir».