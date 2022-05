Daddy Yankee por histórica venta de entradas en Chile: «No lo puedo creer»

Este jueves llegó el gran día, pues finalmente se realizó la venta de entradas para el esperado concierto de Daddy Yankee. Y al no ser suficiente un concierto, el Big Boss logró agotar en cosa de horas las tres presentaciones que se anunciaron para nuestro país.

Los shows que se realizarán los próximos 27, 28 y 29 de septiembre, marcaron un hito en la historia de los conciertos en Chile, ya que se convirtió en el primer artista en agotar en tres ocasiones el Estadio Nacional, en menos de cinco horas.

Por lo mismo, que el propio Daddy Yankee compartió a través de sus redes sociales un pequeño video, agradeciendo a todos sus fanáticos por estar ahí más que atentos a comprar sus entraditas para disfrutar de su despedida.

Junto con esto, el Cangri escribió: «Gracias Chile 🇨🇱 no lo puedo creer. Con esa noticia se me triplicaron las fuerzas para complacer a todo ese millón y pico de personas que me quieren ver en vivo. LOS AMO».

Daddy Yankee en el Estadio Nacional

El regreso de Daddy a Chile será en grande. Con 3 sold out en el Estadio Nacional, La Última Vuelta World Tour será la despedida del artista con el público chileno, que ha estado esperando con ansias la venta de tickets, que hoy fueron una total locura, congregando a más de 2 millones de personas en las filas virtuales.

Las redes sociales explotaron con imágenes y experiencias, de un público que está listo para celebrar a El Cangri al estilo old school.

Como te mencionamos anteriormente, ningún artista en la historia había vendido 3 Estadios Nacionales en 1 día y Daddy Yankee lo logró en tan solo 5 horas, confirmando el liderazgo de El Cangri dentro de la industria musical; llegando con todo a su retiro.