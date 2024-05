«Ese día fue penca»: Nelson Mauri recuerda la filtración de su video erótico

En el último capítulo de ‘Sin Editar’, Pamela Díaz tuvo como invitado ni más ni menos que a Nelson Mauri, una de las figuras emblemáticas de la televisión chilena, quien se hizo conocido gracias a su paso por ‘Rojo, fama contra fama’.

Y en esta instancia, es que La Fiera le consultó por uno de los momentos más complejos que ha vivido en su vida. Nos referimos a la filtración sin consentimiento en Twitter de un video en el que aparece manteniendo relaciones sexuales con otro hombre.

La confesión de Nelson Mauri sobre su video filtrado

Para comenzar, Nelson Mauri confesó que «cuando pasó lo del video se me expuso, y eso obviamente me pegó porque no era algo que en el momento estaba dentro de lo que quería que pasara o dentro de mis planes».

«Evidentemente no fue algo que yo dijera: ‘ay qué rico’, después lo empecé a aceptar también. No tengo problemas con mi cuerpo. Si uno crea algo que te hace sentir que te gusta lo que tú ves, independiente como seas», continuó,

Tras esto, es que Pamela Díaz recordó que en su momento, el video filtrado se convirtió en tema nacional. Nelson Mauri confesó que originalmente el público pensó que él lo filtró, pero en verdad no lo pasó nada bien. «Para mí ese día fue penca».

Al ser consultado de por qué lo pasó tan mal, si disfrutó del momento y él se grabó, el chiquillo aclaró que «en el fondo no había decidido que quería trabajar en eso o mostrar eso. Para la gente con la cual yo tenía relaciones, con mi comunidad gay y mis pares, ya bacán, pero que pasara más allá, no estaba dentro (de mis planes)».

Por último, Nelson Mauri afirmó que sabía que existía la posibilidad de filtración de un video sexual al grabarse, pero de todas formas es una experiencia que quería vivir.