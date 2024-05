La tensa discusión de Mariela Sotomayor y Camila Recabarren: «Cínica de m…»

En el más reciente capítulo de ¿Ganar o Servir?, Mariela Sotomayor y Camila Recabarren protagonizaron una de las polémicas más fuertes de lo que va del programa, al enfrascarse en una potente discusión.

Todo comenzó durante una actividad de todos los integrantes del reality con Amanda, la periodista le dijo que «cuando estoy más alegre, tengo una faceta y cuando me hinchan, tengo otra, que estoy dispuesta a mostrar», ante lo que la ex Miss Chile expresó «pero sin llorar».

La discusión sin filtro de Mariela Sotomayor y Camila Recabarren

Ese fue el instante en que Mariela Sotomayor estalló y le manifestó lo siguiente a su compañera de encierro: «Eso veré yo cómo lo hago, tú no puedes decir a mí que no lloré, así como yo tampoco te puedo decir a ti no llores».

En medio de esto, le declaró al resto del grupo «vamos a ver quién es la rival más débil al final» y a Camila Recabarren le insistió en que «no estaba conversando yo contigo». Además, añadió: «vamos a seguir Camila, ¿y sabes qué? Para la h…, ahora no te voy a tener la paciencia que te tuve», frente a lo que la ex modelo respondió, irónicamente, «¡ay! qué miedo, mira cómo tiemblo».

La periodista se enfureció más y continuó en voz fuerte y muy alterada: «Si crees que porque lloré un día tú me vas a venir a hacer llorar todos los días o tu grupo de amigas con sus h… me van a venir h… todos los días, muy equivocadas están», poniendo énfasis en que «si ustedes creen que yo no conozco el tono de las mosquitas muertas que a mí me han querido hacer sentir mal en la vida, están muy equivocadas. Soy una h… muy buena onda, pero cuando me h… se encuentran conmigo y ahí van a tener que estar a la altura para responder. Y se acabó esta h…, cínica de m…».

Tras esto, la ex ‘Primer Plano’ se fue a la pieza en donde duerme y recalcó, a solas, «vayan a la universidad un rato o estudien alguna h… antes de venir a h… a mí».