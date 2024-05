El desgarrador mensaje de madre de joven conscripto muerto en Putre: «No tenía por qué haber torturado a mi hijo»

Durante los últimos días, se conoció la muerte de Franco Vargas, conscripto de 19 años, quien perdió la vida en medio de una caminata de instrucción en Putre, a solo dos semanas de haber comenzado con su servicio militar.

Resulta que en un primer momento, el Ejército de Chile, emitió un comunicado el fin de semana, en el que reportan «una situación» que ocurrió la mañana del 27 de abril, cuando la brigada motorizada N°24 Huamachuco hizo «una marcha de instrucción».

Siguiendo por esta línea, de acuerdo a La Cuarta, informaron que «mientras realizaba un descanso» el joven conscripto «presentó problemas respiratorios», por lo que lo llevaron a la enfermería militar. Tras esto lo trasladaron al Cesfam de Putre, en el cual se confirmó su muerte.

El potente descargo de la madre del conscripto

Es en este contexto que, Romy Vargas, madre del adolescente oriundo de Cerrillos, exige justicia por su hijo, motivo que la llevó a presentar una demanda civil en contra del Ejército. «Dije que necesitaba saber la verdad, porque tenemos testimonios que no fue así, que Franco murió de la nada», indicó, según lo reportado por 24 Horas.

Pero la cosa no se queda ahí, pues con el paso de las horas, sus dudas subieron al conocer el relato de un testigo. «El muchacho pedía que le dieran la chaqueta y el milico le decía que no, que no y que no… que así nomás. No se la pasó y el niño se desmayó una vez. Después despertó y el milico lo siguió aporreando. Se volvió a desmayar. Creo que tiritaba, cagado de frío».

Al finalizar, durante el funeral del joven conscripto, su madre lanzó un duro descargo. «Ese capitán va a pagar, porque no tenía por qué haber torturado a mi hijo, él tenía que haberlo cuidado, porque él era un niño inocente. Ese tipo juró proteger a la patria, no asesinar. Yo no digo que en la institución haya personas buenas, pero apareció este tipo que lo humilló».