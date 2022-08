Thati Lira por supuesto remember con Mauricio Isla: «No tengo mucho tiempo»

Este martes te contamos que a semanas de conocerse el quiebre entre Mauricio Isla y Thati Lira, comenzó a correr un fuerte rumor asegurando que los tortolitos habrían tenido ni más ni menos que un remember en el cumpleaños de la brasileña.

Raquel Argandoña se encargó de contar el cahuín en Zona de Estrellas. «El jueves pasado Thati Lira cumplió 40 años y lo celebró en el Bar Alonso. Después un grupo se fueron a Amanda y adivinen quién estaba ahí (…) Todos decían que Thati Lira había peleado con Mauricio Isla. No es así. Adivinen, ¿Quién la estaba esperando en el vip? Mauricio Isla».

Siguiendo por esta línea, agregó que «Les importó nada que los conocidos que estaban ahí los vieran, demostraron su amor. Incluso, andaban vestidos casi iguales, con esas tonalidades color pastel. Yo creo que volvieron, a menos que haya sido un touch and go que no creo».

Thati Lira responde al rumor con Mauricio Isla

Obviamente que tras conocerse este posible retorno de la parejita, los seguidores de ambos, no dudaron en partir a sus redes sociales a preguntar si acaso era verdad que habían retomado su relación o si se reencontraron.

Es en este contexto que sin pelos en la lengua le preguntaron a Thati Lira si acaso «¿Es cierto lo que dicen las redes de ti hoy?». Y para sorpresa de muchos, la brasileña no dudó en contestar por medio de sus historias.

«No sé lo qué están diciendo hoy. Ando trabando como loca, cuidando mi propia vida, entonces no tengo mucho tiempo libre para revisar. Si Dios es fiel como lo sé que es… Está todo bien» aseguró la brasileña.

Claramente que no esta respuesta, Thati Lira dejó más preguntas que respuestas, al igual que cuando le consultaron por su quiebre con Mauricio Isla hace unas semanas.