Mónica Godoy saca aplausos con coqueta postal

En otras ocasiones te hemos contado que Mónica Godoy es más que activa a través de Instagram, donde ya cuenta con cerca de 660 mil seguidores. Motivo por el que siempre está compartiendo registros de su día a día, o recuerdos de su participación en teleseries.

Por lo mismo que recientemente, la actriz sacó suspiros entre sus seguidores al compartir una bella postal en la que se luce posando solo con un amplio sweater que deja a la vista sus piernas.

«Quién no tiene un sweater regalón para este invierno?», es parte de lo que escribió Mónica Godoy para acompañar el registro, donde además aprovecha de agradecer a todo el equipo que se encargó de tomar la sesión.

Al poco tiempo de subir la publicación, Mónica Godoy recibió más de 23 mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de piropos por lo regia que luce y lo bien que se mantiene.

«Dios, dame a Mónica todos los días»; «Diosa bella»; «Te pasas»; «Bellísima un ángel»; «Como diría Luis Miguel, que nivel de mujer»; «Eres tan hermosa me encantas»; «Demasiada belleza atrapada en un sweater»; «mi amor platónico desde la adolescencia» y «Con lo que sea, te ves súper linda» es parte de lo que le escribieron.

Mónica Godoy se confiesa del amor

Recientemente, Mónica Godoy estuvo invitada a Pero con Respeto, donde se refirió al amor, meses después de confirmar su separación con Nicolás Saavedra, afirmando si acaso estaría dispuesta a enamorarse nuevamente.

«Uno no puede depositar tu felicidad en otra persona. Creo todo el rato en el amor después del amor. Depende mucho de la experiencia que uno allá tenido en una relación, si te han dañado o no, que no es mi caso en lo absoluto» señaló la actriz.

Junto con lo que agregó: «Yo no tengo ningún temor o miedo de lo que vaya a suceder. Creo en el amor después del amor, con otros, con los mismos».