Paty Maldonado por nuevo look de Cristián Castro: «Qué hu… es esa»

Durante los últimos días Cristián Castro sin duda que ha estado en el centro de la noticia, esto luego de que dejara con la boca abierta al público, tras estrenar un radical cambio de look durante su participación en el programa che ‘Canta conmigo ahora’, donde se desempeña como jurado.

Resulta que el cantante, apareció con el pelo teñido de un color morado claro, a tono con su ropa. Esto justo a días de que luciera su cabello en un fuerte amarillo, el que también combinada con el traje de esa ocasión.

Sin duda que esta peculiar elección de inmediato generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Tanto así, que incluso Paty Maldonado y Catalina Pulido no pudieron evitar tocar el nuevo look de Cristián Castro en Las Indomables.

«Necesito ver esto ¿Qué pasó con Cristián Castro?», se comenzó preguntando la actriz en el espacio de actualidad, según consigna La Cuarta.

Tras esto, Paty Maldonado no dudó en dedicarle unas palabras al artista. «Oye manden a decirle a Cristián que yo le arreglo el pelo, yo se lo tiño, se lo dejo bien, lo encacho y lo dejo con un pelo precioso…. Qué hue… es esa».

«No me hue… Qué hue… es esa…Yo creo que eso es peluca, porque está quemada, el pelo está malo. Si ese pelo es natural de él, se lo cagaron. Yo que él me paso la máquina y me pelo» continuó la ex panelista de Mucho Gusto.

El nuevo look de Cristián Castro

Como te mencionamos anteriormente, Cristián Castro tomó la decisión de cambiar su look de forma radical para cada presentación del programa de talento. De momento se le ha visto con el pelo amarillo, verde y ahora morado.

Por lo mismo que las redes sociales han estallado de memes y comentarios, no solo por su cabello, sino que también por los extravagantes trajes que usa para combinar.

#CantaConmigoAhora Todos los looks que usará Cristian Castro en lo que dure el programa… pic.twitter.com/wC0g4oeL6w — Brutus Popeye Marinero (@espinaca41) July 29, 2022

Chicos cristian castro es un trolls lpm 😂 pelo duro mal jajajajajaj pic.twitter.com/9GclNzHRkU — ingratisima (@ingrata2021) July 29, 2022

Cómo olvidar aquella vez que Cristian Castro apareció en los Juegos del hambre. pic.twitter.com/RYxic2M3WA — Luisito Rey (@LUISlTOREY) July 27, 2022