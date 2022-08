Denise Rosenthal eleva la temperatura con picarona fotito

Con todo volvió Denise Rosenthal a sus redes sociales, pues tras estar por algunas semanas sin compartir nada, la chiquilla ha estado compartiendo por estos días una serie de registros en los que se ha llenado de piropos.

Resulta que por estos días la chiquilla anda de paseo por Miami, desde donde se ha lucido con picaronas fotitos, llenándose de piropos por parte de sus más de tres millones de seguidores, quien sin duda han quedado sin palabras por su figura.

Así es como ocurrió recientemente, luego de que Denise Rosenthal se luciera a través de sus historias de Instagram, con una postal en la que aparece posando desde una cama, posando con ropa interior y solo tapándose con el brazo.

Sin duda que la cantante se llenó de reacciones, especialmente de sus fanáticos, que estaban vueltos locos por ver cualquier tipo de contenido nuevo, luego de semanas estando desaparecida.

El regreso de Denise Rosenthal

Como te habíamos contado anteriormente, solo unos días atrás, Denise Rosenthal hizo su regreso a redes sociales, compartiendo un sensual video, en el que se le puede ver con un corto vestido, demostrando que ya está de vuelta en los estudios de grabación.

En el registro se escucha de fondo «Tell Jesus, that the bitch is back (Dile a Jesús, que la pe… ha vuelto)», siguiendo con una tendencia de TikTok, confirmando que ya está completamente activa en su carrera en el mundo de la música.

El registro originalmente fue publicado en la red social de videos, donde tiene más de 1.7 millones de seguidores. Pero al poco tiempo la chiquilla lo subió a Instagram, donde superó los 63 mil me gusta y cientos de mensajes de su público, que no dudaron en llenarla de halagos.

«Jajaja hermosa !!! girl boss yesssss !! ✨🙌🏼»; «Preciosaaaaaa»; «Me encantó tu labial 🥹❤️ jajaj 🙃»; «Pezioza😍»; «Tan regia por Dios señooor!!! 😍😍😍👏👏👏»; «Belleza máxima ❤️🔥»; «Temon / Minon 🔥🙌❤️»; «❤️🔥🙌ufffff🥵🥵🥵»; «Tupenda🔥»; «Preciosa hermosa bella y sensual 😍😍», es parte de las cientos de reacciones que tuvo el video de Denise Rosenthal.