¿Otra vez? Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz habrían terminado

Al parecer, Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton nuevamente decidieron ponerle fin a su romance; al menos así es como lo reveló Cecilia Gutiérrez en su ya típica transmisión en vivo de todos los domingos en la noche.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que la periodista de farándula incluso aprovechó de revelar que la Fiera no lo estaría pasando tan mal, pues durante el fin de semana habría sido vista pasando las penas ni más ni menos que con un conocido futbolista.

«Una querida pareja terminó… sí, Pamela Díaz y Jean Philippe. Terminaron, por eso no suben fotos juntos… Yo sé que esto obvio que me lo va a desmentir la Pamela Díaz porque de hecho, cuando yo dije que andaba con Jean Philippe me lo desmintieron ene hasta que mostré pruebas y no se qué, que andaban juntos y me lo desmintió» señaló Gutiérrez.

Siguiendo por esta línea, la periodista aseguró: «Pero les puedo decir que el viernes en la noche Pamela Díaz estaba junto a un grupo de amigos en los que se encontraba Yanina Halabi, en un lugar que se llama Club de Baile, que es un lugar que está muy de moda. Y no estaba sola la Pamela Díaz. Estaba con… otra persona que no era Jean Philippe y la vieron en una actitud muy romántica».

«No sé si sería el baile, sus traguitos, el calorcito del lugar, pero una cosa llevó a la otra y les puedo decir también que esa persona también es conocida… ¿Alguien que haya estado en el club de baile el viernes en la noche? Porque además estaban en el VIP, donde había mucha gente, habían muchas mesas y estuvieron ahí frente a mucha gente que los vio» continuó.

¿Con qué misterioso galán andaba Pamela Díaz?

«Así que si alguien estuvo en el ‘Club de Baile’ el viernes y está conectado a este live, a ver si se atreve a dar el nombre, porque yo no me atrevo» señaló, mientras sus seguidores de inmediato comenzaron a tirar pistas de quién se podría tratar el chiquillo.

«Yanina Halabi, di la verdad rosa. Tú estabas con la Pamela Díaz» lanzó de acuerdo a lo consignado por La Cuarta, para de inmediato descartar que se tratara de Daniel Fuenzalida. «Lo único que puedo decir es que no es el Huevo, pero es conocido, muy conocido».

Tras esto, Gutiérrez comentó que «Si están en un lugar público como un bar, que además está super de moda, habían muchas mesas y qué se yo, ¿Cómo nadie los vio? O sea, alguien los vio porque por algo me avisaron (…) lo que les decía es que eso confirma que no están juntos con Jean Philippe, que es lo que les quería avisar desde el principio, que no estaba con Jean Philippe, que habían terminado».

«Es Paredes, en el live anterior una seguidora te había mandado una foto de ellos juntos» leyó en uno de los comentarios. «Verdad, me mandó una seguidora… me decía ‘ve tu Instagram’ y me mandó una foto de Pamela con Esteban Paredes y yo dije ah, pero si son amigos hace tiempo… yo no mostré la foto pero estaban almorzando juntos. Que buena memoria».