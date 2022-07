¿El amor está en el aire?: Ignacia Michelson habla sobre rumores de romance con Marcianeke

Recientemente, te contamos que Ignacia Michelson y Marcianeke dejaron la grande en redes sociales, luego de que se viralizara un coqueto video de los chiquillos perreando con todo en medio de un carrete que desató todo tipo de comentarios.

De partida, muchos usuarios de redes sociales se rieron del físico del artista urbano y la poca destreza que demostró en la pista de baile. Pero al mismo tiempo, un importante sector comenzó a hacerse preguntas si acaso hay más que una amistad entre ellos.

Esto debido a que Ignacia Michelson no ha ayudado a frenar los rumores, esto luego de que compartiera en sus historias de Instagram una postal con la frase «Tú, yo, diciéndonos bebitos fiu fiu, piénsalo bb». Para luego reaccionar al mensaje de un usuario que quería bailar con ella al igual que Marcianeke.

«Mi amor platónico la michelson, kien fuera marcianeke para perrearte ajajajja», señaló el internauta, a lo que la también DJ respondió «choque de huesitos, dicen… Jaaaaaa! Me reí con esto» lanzó sobre uno de los comentarios que más se repitió por el particular video.

¿Hay romance entre Ignacia Michelson y Marcianeke?

Pero la reacción de Ignacia Michelson no hizo más que aumentar la curiosidad de los más copuchentos. Por lo mismo que la joven abrió la caja de pregunta de sus historias de Instagram durante su viaje a Ibiza, donde el tema de su posible relación con Marcianeke salió a flote.

«¿Te gusta Marcianeke?», consultó un seguidor o seguidora que dejó toda nerviosa a la chica Playboy. «¿Por qué me preguntan tanto cosas así? No voy a responder, o sea, ¿a quién no le gusta? ¡Ya! Me pasé», lanzó la ex chica reality junto con una pequeña pausa pensativa, analizando lo que había dicho.

Aunque de todas formas, Ignacia Michelson no dejó cerradas las puertas a una cosa loca con el artista. «Andas con Marcianeke, ¿o solo son amigo con ventajita? jajajaj», fue otra pregunta a la que no dudó en aclarar la modelo. «¡Ya! La verdad es que nos estamos conociendo, nos llevamos super bien. Eso», cerró, dejando más dudas que certezas, en lo que seguro dará que hablar para rato.