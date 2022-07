Cami deja sin palabras a sus seguidores con desnudo completo

Por estos días Cami Gallardo se está desempeñando como coach en The Voice Chile, mismo espacio en el que se hizo conocida. La cantante no ha estado alejada de las polémicas por su desempeño y se ha convertido en una de las más criticadas.

A pesar de esta situación, la intérprete de ‘Querida Rosa’ no se aleja de sus redes sociales y está constantemente compartiendo diferentes fotitos que la llenan de piropos. Es en este contexto que recientemente dejó la grande con una de sus últimas publicaciones.

Resulta que durante la jornada de este martes, Cami publicó una postal con un desnudo completo, con el fin de confirmar el lanzamiento de su nuevo disco de estudio. Para acompañar el artístico registro, escribió: «Anastasia, sé mi momento nirvana». Confirmando que estará disponible este 21 de julio.

Además, la chiquilla aprovechó de adelantar el nombre de las 17 canciones con las que contará su trabajo musical. Recordemos que si bien, ahora se encuentran escritos en redes sociales; también cantó un par de canciones nuevas en el concierto del pasado 25 de junio en el Movistar Arena. Todo, en el marco de su gira «Mira Tu Caos».

En cosa de minutos, Cami se llenó de comentarios piropeándola y deseándole suerte con su lanzamiento. «Te amo!!»; «te amo tanto»; «Keeeeeee en shock»; «Eres maravillosa bella»; «que mujer preciosa»; «Q Wapa» y «te amo mi amor bonita» es parte de lo que le escribieron.

Cami y las críticas en The Voice Chile

Hace poquito y en medio de una transmisión en vivo por Instagram, Cami rompió el silencio sobre las constantes críticas que recibe por su rol en The Voice, revelando cuanto la afecta que siempre estén yéndose en su contra en redes sociales.

«Yo no suelo hablar mucho cuando me llega hate, me quedo callada, me encierro en mi pieza a llorar y suelo ser muy silenciosa con ese dolor de estar expuesta y que la gente crea que no leo las hueás o que crean que pueden pasarme por encima y tratarme de lo peor» es parte de lo que comentó.