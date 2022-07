Antonella Ríos eleva los termómetros con picaronas fotitos en lencería

Sin duda que Antonella Ríos es una de las chilenas más populares en redes sociales. La chiquilla cuenta con más de 1.2 millones de seguidores en Instagram, a los que sorprende con destapadas postales que siempre le traen piropos por lo guapa que luce.

Tal es como ocurrió recientemente, luego de que publicara unas picaronas fotos luciéndose en ropa interior, las que acompañó con un mensaje que hace referencia a su reciente salida de Me Late Prime.

«Cuando hay cambio de planes, selfie en calzones amarillos para la fortuna 🌶 Siempre feliz y libre sobretodo. Gracias por sus mensajes cariñosos» escribió Antonella Ríos junto a los registros en los que aparece con un sostén negro, acompañado de un colorido calzón amarillo.

Al poco tiempo de compartir las postales, la actriz recibió más de 27 mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de halagos, además de entregarle su apoyo por su renuncia al espacio de farándula.

«Maravillosa»; «Siempre sexy y guapa»; «Pura sensualidad»; «la felicito por su belleza»; «Estupenda po»; «Como te explico que eres mi amor platónico»; «Te quedan preciosos»; «Mucho exito en tus nuevos proyectos»; «Éxito en todo siempre» y «Ya extrañaba una foto suya» es parte de lo que le dejaron a Antonella Ríos.

Antonella Ríos deja Me Late Prime

Hace unos días te contamos que Antonella Ríos renunció a Me Late Prime. Información que fue confirmada por Sergio Rojas y Paula Escobar a través de su programa de Instagram ‘Qué te lo digo’, donde contaron detalles de lo ocurrido.

«Tuvo una reunión con Daniel Fuenzalida a puertas cerradas y ahí fue que decidió dar un paso al costado. Debe tener otro tipo de proyección o necesidad en términos laborales» indicó su ahora excompañero de panel.

Mientras que Escobar afirmó que existieron algunos roces con la producción. «Ella no estaba muy contenta, no estaba muy cómoda. A Antonella le gusta explayarse, es culta, sabe muchas cosas y sentía que no tenía el espacio suficiente de desarrollar una idea o punto de vista».