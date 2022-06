Paty Maldonado arremete contra actriz de video del rechazo: «No vale nada»

El próximo 4 de septiembre, todos los chilenos deberán votar en el plebiscito de salida por la nueva Constitución. Es en este contexto que en los últimos días se viralizó un particular video que iba en contra del documento redactado por la Convención Constitucional.

Obviamente que los comentarios desde todos lados no tardaron en llegar, en especial luego de que Noelia Narváez, la actriz que aparece en el registro, asegurara que lo hizo «por plata». Situación que indignó a Paty Maldonado, quien se refirió al tema en su programa ‘Los Indomables’.

Pensé que el Rechazo transmitiría sólo miedo. Este video muestra lo contrario. Más que miedo, exhibe desilusión. Son personas principalmente de clase media y baja, que valoran la unidad nacional, el himno, y que buscan una segunda oportunidad para escribir la Constitución. pic.twitter.com/tgD2NP8XFh — Mauricio Morales (@MauricioMMQ75) June 13, 2022

Paty Maldonado se fue con todo

«Te voy a decir una cosa chiquilla, los principios no se venden, cuando un ser humano vende sus principios, después no tiene nada más que vender, quedó absolutamente en pelota» comenzó señalando Paty Maldonado.

La ex opinóloga de Mucho Gusto no se quedó ahí, sino que siguió arremetiendo contra la joven. «Te vendiste al sistema. Eres una vendida y cuando una persona se vende no vale nada».

Paty Maldonado aseguró que ella nunca ha vendido sus principios y advirtió a Narváez que no volverá a encontrar pega como actriz. «Debiste ganarte la vida digna y decentemente, no haberte bajado los calzones tan rápido, porque te los bajaste», siguió sin ningún tipo de filtro

Pero la también cantante no se quedó en apuntar solamente a la protagonista del spot del rechazo, sino que apunto a los creadores del video. «Y no me importa lo que piense la productora porque no le debo nada ni los conozco. ¡Son unos soberanos estúpidos! Porque de publicidad ustedes no tienen ni idea», señaló también Paty Maldonado.