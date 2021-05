«Fui abusada a los 7 años»: Fernanda Urrejola compartió dura confesión en ‘De tú a tú’ Como entrevista estelar en 'De tú a tú', Fernanda Urrejola habló de los momentos más difíciles en su vida, revelando un abuso a los 7 años.

Durante la noche del pasado miércoles, Fernanda Urrejola fue la invitada estelar en el programa de conversación ‘De tú a tú’. Y bajo la conducción de Martín Cárcamo, la actriz habló sobre varios momentos de su vida personal. Incluso, sobre un abuso que vivió a los 7 años de edad.

Según la información que recoge Página 7, la intérprete partió contándole al ‘rubio natural’ que «fui abusada desde muy chica, a los 7 años la primera vez. Y eso quedó oculto en mí, no sabía que tanto eso afectaba».

«Después me pasó con diferentes hombres, en muchas otras ocasiones mientras iba creciendo. Y yo eso lo fui normalizando como que los hombres eran así. Yo creo que desarrollé ahí unas depresiones y cosas muy intensas de muchas emociones que no sabía ponerles nombre», agregó también la actriz.

Dentro de su relato, Fernanda Urrejola también reveló que vivió duras crisis durante los 16 años e incluso, intentos de suicidio. «Pero a la vez, era la niña que estaba siempre sonriendo’‘, añadió unos segundo más tardes.

En la entrevista, la intérprete contó como durante su infancia fue deportista. «Yo pasaba mucho rato sola en la Católica y mi primer abusador fue un mozo que era mi amigo. Yo no sabía separar esta amistad de lo que era o no correcto, me sentía incómoda pero era mi amigo, entonces había toda una mezcla…», confesó.

La confesión de Fernanda Urrejola

A lo largo de la conversación con Martín Cárcamo, fueron varias las experiencias de abuso que contó Fernanda. En donde además, explicó cómo fue criticada las primeras veces que habló en público sobre esta problemática.

«A mí me hicieron creer que eso era el gran problema: que yo provocaba a los hombres. Hoy soy capaz de poner límites y de entender que en realidad no era mi culpa, nunca fue», señaló la actriz.

«De viajar en el avión y que te corran mano, que te encierren en el metro, que te persigan en la micro, de compañeros de curso que te encerraban en círculo y te toque o un profesor de matemáticas. Es muy complejo todo, me costó entender que eso era abuso también y fueron esas relaciones las que terminaron siendo mis mejores maestros y que me ayudaron a decir ‘esto tiene que parar’ », reflexionó también la intérprete.

A su honesto relató, también agregó un situación de abuso que vivió cuando era más joven. «A los 19, estaba en la escuela de cine y me tocó un director abusador y fue súper desagradable. Tenía que hacer una escena donde me sacaban la ropa, quedaba sin sostén y yo era una niña que venía de la piscina y no tenía tanto rollo con el cuerpo, yo entré a la escuela de teatro queriendo derribar todos mis pudores y este director me dijo que le gustaba mis pezones».

«Me habló como no lo debió haber hecho, maltrató a mis amigas. Y esa fue mi primera experiencia en cine pero no lo denuncié, no lo conversé, no se habló del tema, estaba todo el mundo viendo y a nadie le pareció alarmante sus tratos entonces uno normaliza todas esas cosas», le reveló la actriz al animador.

Para finalizar el tema, Fernanda Urrejola le comentó al ‘rubio natural’ que a los 27 años se comprometió a generar un cambio radical en su vida, y decidió mirar el futuro con una actitud más positiva y aprender de su pasado, dejando de normalizar actitudes y relaciones abusivas.

Puedes revisar la entrevista completa aquí: