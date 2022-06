Paty Maldonado llora tras video viral de Izkia Siches: «Fue su risa»

Durante los últimos días, la noticia en nuestro país ha sido la del lamentable asesinato del carabinero David Florido Cisterna; quien murió el pasado viernes 10 de junio en medio de una balacera que ocurrió en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Es en este contexto que el ex candidato presidencial, José Antonio Kast, compartió un polémico video de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches. «Con ropa casual y llena de risa: ese es el respeto que tiene la Ministra Siches por el Carabinero asesinado anoche» indicó a través de Twitter.

Y quienes no podían quedarse al margen de esta situación fueron Paty Maldonado y Catalina Pulido; quienes en su programa online ‘Las Indomables’ no dudaron en criticar duramente a la ministra por el registro viralizado.

Paty Maldonado entre lágrimas

«Ministra, usted no fue a un evento. Usted no fue a una inauguración de una tienda comercial. Usted fue a un velorio de un hombre que servía a la patria, y que fue vilmente asesinado» partió señalando la ex opinóloga de Mucho Gusto, siguiendo con los comentarios del ex candidato.

Junto con esto, Paty Maldonado no dudó en hablar del vestuario que la ministra del Interior utilizó en el velorio de David Florido. De la misma forma, dijo que lo que más le dolió «fue su risa».

La cantante también recordó un fuerte episodio que vivió. «Le voy a decir algo, no tiene idea lo que es perder un hijo. Yo sé lo que es eso, perdí una embarazo y lloré por años».

«Sé lo que es ver sufrir a una hermana. No se podía levantar, pasó dos años acostada, no quería vivir. Ella tenía tres hijas, pero era un hijo que se pierde, aunque tengas 20. Entonces yo no puedo entender, señora, su risa. ¿De qué se reía? ¿Qué pasaría si usted pierde un hijo? No se lo desearía nunca» agregó Paty Maldonado.

¿Qué respondió el Gobierno a Kast?

El encargado de la cartera de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, respondió a los dichos del ex candidato republicano también a través de Twitter.

«José Antonio Kast *elige* seleccionar cuidadosamente un frame para desvirtuar mensaje y buscar ventaja política. ¡Subamos el nivel!», expresó el ministro Jackson ante la publicación del político de derecha.