«Más fuertes que el cloro»: Nicole «Luli» Moreno vuelve a la música

Nicole Moreno, más conocida como Luli, las ha hecho todas en su carrera en televisión; pues se ha dedicado al modelaje, los reality show y la animación. Pero esto no es todo, ya que incluso tuvo un particular paso por la música, que sin duda muchos recuerdan.

Fue en 2011 que la actual chica fitness se lanzó con todo con su canción ‘Mira lo que perdiste’ y hasta una con temática navideña, con las que se paseó por los canales de televisión y discos, demostrando su talento vocal.

Y cuando todos pensábamos que la faceta como cantante de Luli había quedado en el pasado; la deportista decidió retomarla, tras unirse en una especial colaboración con el activista LGBTQ+ e influencer, Francesc Morales.

La nueva canción de Luli y Francesc Morales

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, el chiquillo compartió en su cuenta de Instagram un video en el que revela el lanzamiento del tema y su portada. «Les tengo una sorpresa. Junto a Nicole Moreno este viernes vamos a sacar una canción. Se llama ‘Más fuertes que el cloro’».

Siguiendo por esta línea, Morales señala: «Yo, Francesc Morales voy a sacar una canción. Sí, porque llevo más de tres años trabajando en música. Nunca les he contado nada, pero de verdad llevo mucho tiempo mejorando, escribiendo canciones, componiendo… Y esta es la primera canción que voy a sacar, compuesta por mí. Y de verdad es un trabajo maravilloso, es un himno gay que escribí para este Día del Orgullo».

Tras esto se puede escuchar a Luli afirmar que «Lo he pasado increíble, así que no se pueden perder este tremendo videoclip» dejando sin duda sin palabras a sus seguidores, quienes no dudaron en llenarlos de comentarios.

«Que ganas de compartirlo»; «Que buena noticiaaa»; «Oaaay que foooertee»; «Me muera»; «me encanta el nombre csm jadhajs necesito escucharlaaaaaa»; «Amoooo» y «Que foerte!» es parte de lo que le dejaron.