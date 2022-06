Priscilla Vargas: ¿Qué dijo de su relación con José Luis Repenning?

‘De tú a tú’ estrenó un nuevo capítulo la noche de este domingo, que tuvo como invitada a Priscilla Vargas; quien habló sobre los distintos aspectos de su vida, pasando por su extensa carrera en televisión y su vida sentimental.

Hablando del tema amoroso, la periodista confesó que fue muy enamoradiza cuando niña, pero sólo tuvo dos pololos oficiales. Pues a los 24 años ya estaba de novia, a los 26 se casó y a los 27 tuvo a su primera hija, revelando que cuando se casó lloró alrededor de siete horas, por extrañar a su familia, principalmente a su madre.

Mientras que sobre su maternidad, Priscilla Vargas aseguró que siempre tuvo un gran instinto maternal, por lo que quería tener hijos. Su primer embarazo fue muy tranquilo y normal, no obstante, el segundo fue muy complicado, ya que la pequeña nació prematura y pasó tres meses internada.

Sobre esto, Priscilla señaló que está tranquila y que lo que más le importa es la tranquilidad de sus hijas. «Lo único que me importa es que mis niñitas sean felices… ellas saben que para mí y su papá ellas son lo más importante y ese amor no se toca, es infinito», recalcó.

Con relación a su separación, dijo que tomó esa decisión estando muy segura. «Tengo muy lindos recuerdos de mi matrimonio y cuando empezaron a ir las cosas mal, yo no quería que eso empañara todo lo lindo que habíamos vivido y no quería que mis niñitas nos vieran pelear… yo no peleaba con mi exmarido», señaló.

Priscilla Vargas sobre José Luis Repenning

Además, hoy confesó no estar enamorada, pero tampoco descartó rehacer su vida, comentando que para ella es fundamental sentir admiración por su pareja. Sobre esto, Martín le mostró un video del periodista de Mega José Luis Repenning, quien reveló que se conocieron haciendo la práctica en un despacho de una noche de Año Nuevo, hace más de 20 años.

Priscilla desclasificó que son grandes amigos y fue un gran apoyo en lo profesional y laboral, «cuando tú pasas por momentos difíciles, tú te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. Hay amigos que yo dejé de ver, en el fondo tomaron partido y eso es súper doloroso… y en el caso de Repe, había vivido un proceso similar años antes y él fue un gran apoyo. Nosotros conversamos mucho, nos reímos mucho», confesó la conductora.