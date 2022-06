Filtran quién sería el que discriminó a Priscilla Vargas en Mega

Hace unos días, te contamos que Priscilla Vargas estuvo invitada a De tú a tú, espacio de entrevistas conducido por Martín Cárcamo; donde no solo habló de su reciente llegada a Canal 13, sino que también refirió a su vida personal y los inicios de su carrera en televisión.

Frente a esto es que la comunicadora confesó que durante esos primeros años sufrió discriminación por venir de San Bernardo y su nombre. «En algún minuto me crucé con personas que me la pusieron más difícil. En algún minuto yo le pregunto al productor porque yo no puedo salir a hacer móvil, y me dice: ‘lo que pasa es que no te quieren porque te llamas Priscilla'».

«Días después escucho que dice ‘no, pero cómo la vas a mandar a móvil, se llama Priscilla Vargas’; y yo me acuerdo que me voy y me estacioné en una calle para llorar y yo decía qué raro que esté llorando porque me llamo Priscilla Vargas» continuó.

¿Quién discriminó a Priscilla Vargas?

Ya pasados unos días desde la lamentable revelación de la periodista, que Sergio Rojas y Paula Escobar tomaron el tema para su programa online ‘Que te lo digo’. Instancia en la que el panelista de farándula filtró nuevos detalles sobre el animador que la habría tratado mal.

«Fue un animador de televisión, muy connotado, que llegó a Chile hace muy poco, estuvo en el extranjero viviendo por deudas, el que le dijo a Priscilla que con ese nombre no iba a llegar a la televisión» lanzó Rojas sin dar nombres.

Eso si, se acuerdo a lo consignado por radio ADN, durante el live del panelista de Me Late Prime, sus seguidores de inmediato comenzaron a señalar que tras todas estas pistas, se trataba de ni más ni menos que de Mauricio Israel.

Pues resulta que el animador trabajó en Mega desde el año 2001, como comentarista deportivo y conductor de Meganoticias hasta 2008, cuando se fue a Israel debido a deudas impagas cercanas a los 270 millones de pesos.