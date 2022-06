Carolina Arregui cuenta la firme de sus cirugías: «Si puedes hacerlo, fantástico»

Sin duda que Carolina Arregui es una de las actrices más populares de nuestro país; desde su salto a la fama en los ’80 se ha mantenido como uno de los rostros claves de las teleseries.

Pero pese a su talento, hay un tema en particular que siempre ha rodeado a la intérprete de 56 años. Ya que tras su matrimonio con el cirujano Roy Sothers, comenzaron a correr fuertes rumores sobre las diferentes operaciones estéticas que se habría realizado.

Es en este contexto que invitada a Pero con Respeto, Julio César Rodríguez, no dudó en consultarle sobre las especulaciones de sus cirugías. Frente a esto, Carolina Arregui de inmediato señaló que «uno que está en la tele se tiene que preocupar un poquito más de verse bien».

Siguiendo por esta línea, la protagonista de ‘Ángel Malo’ reveló que efectivamente es su marido quien se encarga de los arreglines. «Las veces que me he sometido a hacerme una encachirulá, me manda cascando para la clínica, porque no puede dormir conmigo esa noche (anterior), y al día siguiente él prefiere no verme la cara».

Posteriormente, Carolina Arregui no tuvo problema en hablar de lo que se ha hecho en el último tiempo, señalando que se puso botox y ácido hialurónico «para las arruguitas» y que han decidido con su esposo «ya, agrandemos, achiquemos, saquemos la guatita».

Cerrando el tema, la mamá del Mayte Rodríguez se lo tomó con humor y reveló que «son cositas que una como mujer, si puedes hacerlo, fantástico… Obvio que las hice, por eso hoy día estoy como estoy. O sea, hago así (gesto con las manos) y se me sueltan los hilos»-

Carolina Arregui y el desaire de Claudia Di Girólamo

En esta misma entrevista, es que Arregui reveló que vivió un feo momento con Claudia Di Girólamo, quien en una oportunidad le hizo un desaire y no la saludó. «Fíjate, me dio mucha pena, hacía mucho tiempo que no la veía… Me sentí tan mal, dije: tan invisible soy. Nunca le haría un oso a nadie».

«Lo atribuyo a que en alguna época yo hice teleseries por muchos años en Canal 13«, continuó, asegurando que a ella le daban los papeles de heroína «y los papeles co-protagónicos, digamos ‘las malas’, generalmente eran para Claudia».