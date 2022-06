Christell Rodríguez sorprende al anunciar casorio: «Dije que sí!»

No cabe duda que Christell Rodríguez dejó la grande entre sus seguidores con la última publicación que subió a redes sociales; pues con solo 24 añitos, la chiquilla dio a conocer que se casa con su pololo.

Resulta que en Instagram, la cantante nacional sorprendió con el anuncio que se mandó, ya que para acompañar una romántica sesión de fotos con su futuro marido, confirmó que tras años de relación, decidió aceptar su propuesta de matrimonio.

«Dije que sí! Este año Dios me ha sorprendido tanto! estoy viviendo cosas que alguna vez soñé. Comienza una nueva aventura junto al hombre que amo» comenzó escribiendo Christell Rodríguez; junto con agregar que «Dios me ha bendecido con su compañía estos años y estoy expectante a lo que vendrá. Te amo! Se vieneee».

Sin duda que en cosa de minutos, la ex chica Rojo recibió más de 34 mil me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores; quienes no dudaron en felicitar a la feliz pareja por esta nueva etapa en su vida y desearles los mejor para lo que se viene.

«Linda preciosa bella»; «Maravilloso! Felicidades te mereces lo mejor eres una mujer increíble que proyecta solo cosas lindas»; «Que este nuevo camino esté lleno de puras cosas buenas!!»; «los adoro!»; «muchas felicidades chiquillos»; «muchas felicidades… que sigan siendo muy felices» y «Hermosa! Felicidades».

Christell Rodríguez y su romance

Hay que recordar que en agosto del 2019 Christell Rodríguez sorprendió a su público al confirmar que estaba pololeando. Y aunque en un principio mantenía en total secreto la identidad del chiquillo, con el paso del tiempo decidió mostrar a Roberto Parra, el afortunado que la conquistó.

Por otro lado, se debe mencionar que a principios del año pasado, confesó que estuvo cerca del nueve meses sin ver a su amorcito, debido a la pandemia y su trabajo.

«No nos hemos visto, porque no ha podido volver de donde estaba trabajando, por el tema de la pandemia»; agregando que «la persona que iba a ir en su lugar estuvo positivo, por lo que (su pololo) se tuvo que quedar un tiempo más»