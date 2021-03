Christell Rodríguez contó la firme del por qué no se a su pololo hace 8 meses Tras ser consultada por la razón de que no ve hace tanto tiempo a su amorcito, Christell Rodríguez no dudó en responder el especial motivo.

Como te hemos contado en ocasiones anteriores, Christell Rodríguez es más que activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte en todo momento con sus seguidores registros sobre su vida personal y laboral, además de presentar su nueva música. Es en este contexto que la chiquilla recientemente realizó una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, donde dio a conocer varios detalles sobre su pololeo. Sin duda uno de los que llamó más la atención es que lleva 8 meses sin verlo, pero que espera poder reencontrarse con él en abril. «No nos hemos visto, porque no ha podido volver de donde estaba trabajando, por el tema de la pandemia» comenzó señalando Christell luego de que una de sus fanáticas le consultara sobre su vida amorosa. Siguiendo por esta línea agregó: «Porque la persona que iba a ir en su lugar estuvo positivo, por lo que (su pololo) se tuvo que quedar un tiempo más» junto con agregar que de todas formas «estamos súper y muy felices». Además Christell Rodríguez se refirió a las claves para lograr mantener una relación a distancia exitosa. «Mucha confianza, mucho amor, mucha comunicación y respeto, que son cosas que al final tienen que estar presentes en una relación, ya sea a distancia o no» afirmó. «Bueno y yo igual hago hartas cosas entonces me distraigo» agregó la estudiante de fonoaudiología. De todas formas Christell aseguró que casi nunca pelean, ya que forman el complemento perfecto, esto debido a que «yo soy como la ansiosa y él es como el relajado, entonces me calma». Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝓒𝓱𝓻𝓲𝓼𝓽𝓮𝓵𝓵 (@christell_oficial) Hay que recordar que Christell Rodríguez confirmó en 2019 que estaba pololeando, pero aunque sus seguidores le pidieron como locos que mostrara a su pinche, la chiquilla en un principio la mantuvo muy en privado, esto a raíz de que a su amorcito tampoco le gustaba mucho estar en el ojo público.