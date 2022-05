«Prepotente»: Hacen bolsa a Gary Medel por intento de funa a fiscalizadores

En el ojo del huracán se encuentra Gary Medel, esto a partir de un reprochable live que subió a su cuenta de Instagram, luego de que no lo dejaran ingresar al segundo concierto de Karol G en nuestro país.

Resulta que el futbolista llegó hasta el show de la Bichota en nuestro país, pero no contaba con el Pase de Movilidad activo, pues este mismo jueves llegó desde Italia a Chile y se puso la tercera dosis; pero el documento no alcanzó a actualizarse.

Como solo contaba con el carnet que acreditaba su vacunación, los fiscalizadores del Minsal no lo dejaron ingresar y Gary Medel se picó, por lo que comenzó a hacer una transmisión en vivo donde intentó exponer a los trabajadores.

«Miren chiquillos, este weón tiene la cagá acá, el seremi, este huevón. Mira tengo las tres dosis, date vuelta sanitario, autoridad (…) pero da la cara weón si eres autoridad, tengo las tres dosis, te cagaí entero, muéstrate» comenzó diciendo el Pitbull mientras mostraba a los fiscalizadores.

Junto con esto Medel continuó: «Me está grabando esta chancha, y dicen que los estaba amenazando. Espera, que los estoy mostrando en las redes sociales, para que los tengan ahí. Tres dosis y no me dejan pasar porque vengo de Europa, para que los funen cabros».

Por su parte, y a las pocas horas desde la Seremi de Salud salieron a responder. Según lo consignado por Radio ADN, indicaron en Twitter que «Todo ciudadano necesita un pase de movilidad habilitado para poder ingresar a un evento bajo techo con aforo reducido».

«El Sr. Medel no mostró un Pase de Movilidad chileno válido. El respeto de la norma y de los otros es fundamental para nuestra convivencia social» cerraron.

Pese a que Gary Medel se esperaba el apoyo total del público, estos no quedaron muy de acuerdo con su actitud y partieron a criticarlo a redes sociales, donde lo mínimo que le dijeron fue «prepotente» y aplaudieron el trabajo de los funcionarios.

De lo único que me pude acordar viendo el live de Gary Medel pic.twitter.com/GyNlJ42tKC

— Lea Sclabos Katevas 🇨🇱 (@Leasclabos) May 27, 2022

Gary Medel no puedes denostar a una persona. Cómo llamarla Chancha. El país y el mundo lucha contra el Bullying y tu no haces nada. El dinero no compra la educación.

— El Arbolito 🌳🙏🌳 (@ElAtbolDeChile) May 27, 2022