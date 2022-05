Filtran polémicos episodios de Cami Gallardo en TV: «Se paró y se fue»

Por estos días Cami Gallardo ha estado en el centro de la polémica, luego de que se dieran a conocer las discusiones que ha tenido en The Voice con su compañera en el jurado Yuri; tanto así que se debieron suspender las grabaciones luego de que la chiquilla se encerrara a llorar en su camarín.

A raíz de esto, es que en algunos programas de farándula se han dedicado a filtrar ocasiones en las que la cantante no ha tenido una muy buena actitud en el detrás de cámara, cuando le ha tocado presentarse en programas de TV.

Uno de estos fue Hugo Valencia, quien reveló el incómodo momento que vivió con Cami Gallardo, luego de que visitara años atrás el matinal Bienvenidos.

«Cami en general y se ha hablado mucho es bien emocional, bien pasional en cuanto a sus reacciones. Ella no tiene experiencia en programas de televisión donde se generen debates ni haya cruce de opiniones» comenzó señalando.

Momento en el que recordó la pataleta que le dio en el espacio de Canal 13. «Me acuerdo una vez en el matinal Bienvenidos que dijo que no le gustaba cómo sonaba su música en el estudio, se paró y se fue».

«Dejó botado el programa y ya estaba anunciado que iba a cantar. Estamos hablando de alguien que, en el fondo, se deja llevar por sus pasiones, por lo que siente en el minuto» continuó el periodista.

Otra mala actitud de Cami

Por su parte, Luis Sandoval contó en Me Late, que el también vivió una particular experiencia con Cami, cuando la chiquilla llegó a Buenos Días a Todos, justo luego de su triunfo en la primera temporada The Voice.

El panelista recordó que no tenía idea quien era la joven de en ese momento 21 años, ya que no había visto el programa y que de repente alguien del staff de la cantante llegó al estudio y lanzó: «‘Stop, por favor, va a llegar a este estudio Cami'» y agregó «Se les prohíbe tajantemente tocarle el pelo a Cami o pedirle una fotografía».

Tras esto Luis Sandoval aseguró que pensó: «Va a llegar la Jennifer Lopez», mientras vio que «alejaban a la gente y ella llega como una diva y yo sin conocer ninguna canción».

«Ella fue todo el rato poco cordial, no fue amena, no saludaba de beso» confesó y cerró: «Sentí que era demasiado diva para ser tan cabra chica».