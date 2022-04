Yamna Lobos se emociona hasta las lágrimas en Aquí se Baila

La nueva temporada de Aquí se Baila ya se encuentra en su recta final, por lo que la competencia está cada vez más complicada y los participantes que quedan lo dan todo de si, para convertirse en los mejores; tal es el caso de Yamna Lobos.

Resulta que la chiquilla se lució con su presentación junto al bailarín David Sáez, bailando al ritmo de Ojos Así de Shakira. Pero lo que más destacó no fue su coreografía, sino que un emotivo momento que protagonizó luego de subirse al escenario.

La cosa es que Yamna Lobos tuvo la típica conversación con Sergio Lagos para dar sus primeras impresiones, momento en el que aseguró que estaba muy agradecida de tener la oportunidad de participar en Aquí se Baila. Ahí fue cuando el animador le reveló que tenían una sorpresa.

La emoción de Yamna Lobos

Tras esto Lagos apuntó a la pantalla, donde mostraron un tierno video en el que aparece su esposo Rodrigo y su hija Agustina. Un registro muy importante para la ex chica Rojo, ya que en varias oportunidades ha hablado de lo mucho que le costó transformarse en madre a su edad.

«Yo había desechado la opción de ser mamá, tenía mi plan A, seguir soltera, aprovechar de viajar y hacer mis cosas, y mi plan B, hacer familia y hacer abuela a mi mamá. Y llegó este hombre a mi vida» afirmó Yamna Lobos.

De acuerdo a lo consignado por FMDOS, la chiquilla afirmó que «Él llegó a ponerle orden a mi vida, me dijo al tiro que se quería casar y tener hijos. Yo soy súper volada y soñadora, él me aterriza mis sueños y me ayuda a cumplirlos».

