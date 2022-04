Vale Roth será operada de urgencia: «Estoy con el ánimo por el piso»

Unas semanas atrás Valentina Roth debió retirarse de Aquí se Baila, luego de que se diera a conocer que tenía un complicado problema en la rodilla, ya que presentó una rotura de menisco. Y aunque ha estado todo este tiempo en tratamiento para recuperarse, finalmente anunció que deberá operarse.

Por medio de Instagram la ex gimnasta comentó: «Me operan de urgencia el viernes, a las tres y media de la tarde. Así que ahora debo hacerme los exámenes de sangre y todas las cosas que me exigen durante el preoperatorio».

Siguiendo por esta línea, Vale Roth agregó que «Manden pura buena vibra, pura buena onda, porque estoy con el ánimo por el piso. Me lo he llorado todo».

«Bueno, hay que estar fuerte nomás de mente, siempre positiva. En verdad estoy mal, me estoy tratando de autoconvencer» mencionó la chiquilla.

Vale Roth y su regreso a Aquí se Baila

Tal como te contamos, Vale Roth abandonó con mucha tristeza el programa de baile de Canal 13, donde era una de las favoritas para llegar a la gran final del espacio. Pero según lo consignado por FMDOS, la ex chica Yingo no descarta volver a la segunda temporada si es que su salud se lo permite.

«La fractura en los meniscos la tengo desde 2018, pero el ritmo de baile que estaba teniendo en la primera temporada era muy fuerte, grabando tres capítulos a la semana, y la rodilla no me iba a dar» señaló en relación a la lesión que la obligó a abandonar la dura competencia.

«Cuando terminé el programa quedé con una pena gigante… Creo que en mi día a día me afectó psicológicamente no sólo el no bailar, sino también no tener el ambiente del programa, las risas en los ensayos con la Rosita. Me faltaba eso en la vida y por eso necesitaba volver» afirmó Vale Roth sobre su decisión.