Hermano de Gabriel Boric responde a Claudio Reyes: «Su traje de Papito Corazón no le preocupa»

Claudio Reyes está en el centro de la noticia, luego de que lanzara unos polémicos dichos en contra del Presidente Gabriel Boric, en los que no solo criticaba la ropa que usa en el día a día, sino que también se burló de su estado físico.

Todo comenzó tras su invitación al programa de YouTube ‘El Facho Cola’, donde no tuvo filtro al momento de hablar del mandatario. «Tan atorrante que es. Lo vi cuando estaba firmando la ley de las mujeres futbolistas, que me parece muy bien, y el hue… con una desidia, con las manos en la cadera, el guatón atorrante, con la camisa afuera. Oye, donde fueres, haz lo que vieres».

Pero Claudio Reyes no se quedó ahí, sino que siguió atacando a Boric en relación a su imagen. «El Presidente de ella con las manos en la caderas, con una desidia el indecente, la camisa afuera, la guata colgando, es un atorrante. Che Copete es alguien decente al lado de este atorrante».

Tras esto, el actor tras Charly Badulaque incluso le dedicó unas palabras a los votantes del Presidente. «Dijimos ‘no aleguen, no lloren cuando sea tarde y la leche ya esté derramada’ (…) Ahora ya, calladitos los hue… y péguense los callampa… solos porque nosotros se los dijimos».

«Manga de hueo… ignorantes son los que votaron por este atorrante» cerró Reyes, quien durante toda la jornada ha sido lo más comentado en redes sociales.

La respuesta del hermano de Gabriel Boric

Como te mencionamos, los dichos de Claudio Reyes han desatado todo tipo de comentarios, con muchos criticando las palabras del comediante. Pero la respuesta que más llamó la atención fue la que publicó el hermano de Gabriel Boric.

Resulta que Simón Boric no dudó en recurrir a su cuenta de Twitter personal, desde donde no se guardó nada en su contra. «Claudio Reyes preocupado de la vestimenta del resto pero su traje de Papito Corazón no le preocupa. Siempre ha sido un inmoral» afirmó.