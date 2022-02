Vale Roth desmiente haber sufrido accidente en Aquí se Baila: «¿Por qué inventan?»

Por estos días Vale Roth está participando en ‘Aquí se Baila’, donde rápidamente se ha convertido en una de las favoritas del público gracias a su talento en la pista. Pero ahora la periodista Paula Escobar reveló que la chiquilla habría sufrido un accidente ensayando.

«Lamentable accidente acaba de suceder en el estelar de baile de Canal 13» comenzó escribiendo la panelista de Me Late en su cuenta de Instagram, donde suele contar papitas faranduleras.

Siguiendo por esta línea Escobar agregó que Vale incluso habría sido llevada a un centro de salud. «Durante los ensayos de hoy martes, Valentina Roth, quien es, sin duda, una de las favoritas del estelar, sufre una severa lesión de menisco en una de sus rodillas, por lo que fue llevada a un centro asistencial».

La periodista incluso llegó a señalar que Roth podría dejar el programa a raíz de las lesiones. «¿Su participación en el programa? Es total duda. Es posible que tenga retirarse de la competencia. No pudo participar en las grabaciones. El menisco no le permitió competir y se tuvo que retirar antes. Lamentable por ella».

La respuesta de Vale Roth

Más tarde la bailarina utilizó su cuenta de Instagram para desmentir la información que estaba circulando en internet sobre un accidente en Aquí se baila. «No sufrí un accidente. ¿Por qué inventan tanta cosa?».

«Estoy bien, lo único que tengo malo es la rodilla como les comenté ayer. Así que me voy hacer una resonancia para ver como va la cosa», aseguró Vale Roth.

Junto con agregar que «ahora solamente tengo que parar un poco porque me duele mucho la rodilla, nada más».

La joven también fue clara en que «tengo que andar con una rodillera porque siento que la rodilla está inestable al caminar. Al ponerme tacos es cuando más sufro. Estaré descansando unos días. La salud primero, lo que me diga el doctor yo lo voy a hacer».

Vale Roth cerró su mensaje afirmando que «el programa no es mi vida, tengo que trabajar y yo doy clases, por eso no me puedo arriesgar tanto».