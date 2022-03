Yolanda Sultana tras leerle las cartas a Boric: «No le dé vuelta la espalda a su pueblo»

Como ya es costumbre, Yolanda Sultana hizo una nueva transmisión por redes sociales, en la que saca las cartas y da sus predecciones tanto para Chilito como para el resto del mundo. Es en este contexto que le dedicó unas cuantas palabras al Presidente.

Es en este contexto que la tarotista comenzó señalando en relación al quinto retiro: «Quisiera hablar con optimismo, pero no puedo. Vi las cartas al señor Boric, al Presidente de la República. En mi mente y mis cartas vi una espada y una pared».

«Por qué veo la pared y una espada? ¿Quién no lo deja actuar como Presidente a usted? Yo le voy a decir algo, señor Boric: el pueblo lo ama, no llegó un mesías, pero llegó un hombre para arreglar las leyes. Yo, con mi mente adelantada dije que usted, al recibirse, lo primero que tuvo que haber dicho era ‘el quinto retiro’. No le dé vuelta la espalda a su pueblo. Se lo pide Yolanda Sultana con la mano en el corazón» agregó la Tía Yoli.

Siguiendo por esta línea, la tarotista agregó: «El quinto retiro tiene que retirarse y que la gente lo saque porque lo necesita. Están todos los colores políticos pidiéndolo. Señor Boric, mire a su pueblo y mire a los naipes, que no le he fallado a usted, pero no tengo otra llegada para comunicarme con ustedes, que las papas no se ven buenas. Discúlpenme, pero la plata no es suya ni del Estado, es del pueblo, y usted es un hombre del pueblo. Actúe como hijo del pueblo».

La advertencia de Yolanda Sultana

«Yolanda Sultana, con las lágrimas en los ojos y con las lágrimas en mi corazón, le dice: no esté entre la espada y la pared. Entregue el quinto retiro» afirmó.

Para cerrar, aseguró que esta decisión no estaría siendo frenada por Boric, sino que «hay otra persona que está al lado de él. Dejen que actúe como Presidente». Y agregó que «si no da el 10%, será cumplida una predicción de Yolanda Sultana».