Ritual Fest ¿Por qué se bajaron Pablo Chill-E, Polimá Westcoast y Harry Nach?

Sin duda que Ritual Fest era uno de los festivales de música chilena más esperados del último tiempo, con grandes artistas nacionales presentándose en el Estadio Santa Laura. Pero a horas de que comenzara su primera edición quedó la grande, ya que tres de sus invitados decidieron bajarse a último minuto.

Más en específico, Pablo Chill-E, Polimá Westcoast y Harry Nach anunciaron que no tocarían en el masivo espectáculo. Es más, el intérprete de Vibras, a nombre de los equipos de los tres se fue sin filtro contra la organización, afirmando que no cumplían con las necesidades tanto de seguridad como técnicas.

¿Por qué se bajaron del Ritual Fest?

«Nos queremos dirigir a todos ustedes que son parte de nuestra escena, nuestro público que han sido fundamental para hacer crecer la industria del género urbano; para contarles que nos bajamos del cartel del Festival Ritual Fest» comenzó señalando el artista.

«Con mucha pena e impotencia se los contamos porque para nosotros ustedes han sido un pilar importante en nosotros; y los artistas nacionales que la conforman, que no son los cantantes, sino que todos los trabajadores que estamos por detrás y sobre todo ustedes» continuó,

Junto con lo que Pablo Chill-E agregó: «No podemos entregarles un show que les costó por sobre los $30.000; donde no se reúnen las condiciones necesarias para que puedan disfrutarlo, ni en técnica; ni en infraestructura, ni en espacio, ni en seguridad».

«Por eso, como género nos hemos unido para hacernos valer como artistas; porque nosotros queremos entregarles un show de calidad que puedan disfrutar y donde puedan vivir una experiencia; que se supone entrega un festival» indicó.

«Basta que sigan marginándonos y faltando el respeto; a uno de los géneros que se encuentra más unido que nunca, porque nosotros sabemos lo que valemos; y lo que nos ha costado subir de nivel para poder hacerles entregar nuestro amor en el escenario» cerró en un comunicado compartido en su cuenta de Instagram.

Las palabras de Polimá Westcoast

Por su parte y al poco tiempo de que Pablo Chill-E subiera el comunicado, el propio Polimá Westcoast compartió en su cuenta de Instagram, un mensaje sobre la decisión de no participar de Ritual Fest. «lo siento mucho en el alma por nuestros fieles seguidores pero nunca en Chile habíamos tenido un trato así».

«Si no cumplen con los requisitos mínimos, no podemos entregarle lo mejor de nosotros. Me da mucha pena porque amo divertirme con ustedes en vivo y me da más que no se valore nuestro trabajo; que con tanto amor y pasión realizamos. Personalmente, cantar en vivo es mi parte favorita» agregó.