Hacen pebre a Cami Gallardo por su participación en The Voice

La noche de este domingo se llevó a cabo el estreno de la nueva versión chilensis de The Voice, esta vez a cargo de CHV; así que los usuarios de redes sociales no dudaron en comentar todos los detalles del programa de talentos.

Y parte importante del pelambre se lo llevaron los jurados del espacio: Yuri, Gente de Zona, Beto Cuevas, pero especialmente Cami Gallardo; la que se llevó todas las críticas en Twitter, ya que al parecer al público no les gustó cómo se desempeñó.

Resulta que muchos acusaron a la primera ganadora de este programa de ser demasiado pinturita, además de que durante toda la emisión de The Voice la chiquilla habría estado demasiado eufórica al interactuar con los concursantes.

Aquí te dejamos las reacciones a la participación de Cami en The Voice

Oye que clase de Lucho Jara es la Camila gallardo? tan yo yo #TheVoiceCHV pic.twitter.com/U0P5suIL0O — Pachi (@lokillapachy) April 25, 2022

#thevoicechv ya veo que Camila Gallardo dice que ella tb hace carpintería y que una vez se golpeó un dedo y eso la afecto emocionalmente jajajaja pic.twitter.com/aVA7bYeFLN — laviejillamalvada (@laviejillamala) April 25, 2022

Viendo el show que hacen a cada segundo Yuri con sus gritos/risas y Cami con su yoyo #TheVoiceCHV pic.twitter.com/a4BeyT7wJY — Pachi (@lokillapachy) April 25, 2022

#TheVoiceCHV

La Cami Gallardo es la Lucho Jara de The Voice.

Siempre hablando de ella cuando a nadie le interesa.🙄🙄 pic.twitter.com/gTzBvlLe6W — llámame Benja ✨ (@justmebenjamin1) April 25, 2022

Cada vez que muestran a la Camila Gallardo (devuelve las platas de las rifas) #TheVoiceCHV pic.twitter.com/KLEWZm3f5K — 𝘼𝙧𝙢𝙖 𝘾𝙖𝙢𝙞𝙣𝙖𝙣𝙩𝙚 (@ladaniellerossi) April 25, 2022

Y ahora va a darle un abrazo !!!! Que falsa esa Cami #quieropegarle #TheVoiceCHV pic.twitter.com/spLfsj4mKb — Soa Olga (@olga1minogue) April 25, 2022

La revelación de su participación

En medio del programa, la cantante se mandó una confesión de lo que fue su participación en el programa de talentos. «Esto no lo sabe nadie, pero el día que yo audicioné al programa, 15 minutos antes del programa yo me iba. Estaba yéndome del canal».

«De hecho uno ve el video y acá al lado tengo marcada las lágrimas del maquillaje. Me paro arriba del escenario y se me ve la carita de terror absoluto y abro la boca para cantar y me transformo en otro personaje. Es magia» aseguró.